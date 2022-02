विशाल हाथी को देख सामने खड़ा हुआ शख्स, अकेले ही भगाकर लिया दम

जंगल के आसपास रहने वालों के सामने जंगली जानवरों को लेकर बड़ी समस्या होती है. अक्सर जानवर खेतों या सड़कों पर आ जाते है जिससे कई बार वो आम लोगों को बड़ा नुकसान भी पहुंचा देते हैं. लिहाज़ा गांववाले हमेशा डर में ही जीते हैं. फिर धीरे-धीरे उस डर की आदत हो जाती है. मगर फिर भी खतरा तो बना ही रहता है.

जंगल के करीब बसे गांवों में लोग धीरे-धीरे जानवरों के डर से निपटने की तरकीब और आदत बना लेते हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि हालात काबू में नहीं रहते. उड़ीसा के रायराखोल फॉरेस्ट डिवीज़न (Rairakhol Forest Divison Odisha) का ऐसा ही वीडियो सामने आया जब खेत में एक विशाल हाथी घुस आया. हाथी को देख सब भागने लगे तभी एक शख्स ने मोर्चा संभाला और हाथी के सामने जा खड़ा हुआ. शख्स की हिम्मत का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोग उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

हाथी से लोहा लेते शख्स को सलाम

जंगल से सटे खेतों और गांवों में जंगली जानवरों का आना-जाना कोई बड़ी बात नहीं होती. अक्सर ग्रामीणों और जानवरों का आमना-सामना होता ही रहता है. मगर जब सामने विशाल जानवर खड़ा हो तो किसी की भी सिट्टी-पिट्टी गुम हो ही जाती है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी हिम्मत काबिल-ए-तारीफ होती है. जो मुश्किलों का डटकर सामना करना जानते हैं. चितरंजन उन्हीं में से एक हैं. जिन्होंने टस्कर हाथी के सामने जिस तरह से मोर्चा संभाला (Tusker took the lead in front of the elephant) उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. चितरंजन Rairakhol Forest Divison में Forest Guard हैं. जिन्होंने हाथी को खेत बर्बाद करने से रोकने के लिए हाथों में जलती मशाल थामी और उसके सामने जाकर खड़े हो गए. न हिले, न डिगे, न डरे बस अपने उद्देश्य पर टिके रहे. मकसद था हाथी को गांव से दूर वापस भगाना. और चितरंजन ने वो कर दिखाया.

Salutation to this Forest Guard from Rairakhol Forest Divison, Odisha. Mr Chita Ranjana’s action is the epitome of hard work our field staff do in the face of adversity.

Stands his ground alone and chases the crop raiding tusker. pic.twitter.com/yY5CkOSUJk

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 17, 2022