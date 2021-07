OMG: अपनी जांघों से 1 सेकंड में तोड़ देती है तरबूज, महिला के मसल्स देखकर शरमा जाए कोई भी मर्द!

लड़कियों को नाजुक मानने के ज़माने चले गए, अब महिलाएं बॉडीबिल्डिंग (Woman Bodybuilder) जैसे पुरुषों के क्षेत्र में भी कदम रखकर दुनिया को चौंका रही हैं. ब्राज़ील की Alessandra Alves ऐसी ही बॉडीबिल्डर हैं, जिनकी ताकत ( Woman Crashes Watermelon between Thighs) देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले.Brazil में एलेसांड्रा खास तौर पर अपनी मजबूत और बड़ी जांघों के लिए मशहूर हैं. आप उनकी ताकत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि वो एक बड़ा तरबूज अपनी जांघों के बीच रखती हैं और कुछ ही सेकेंड्स में उसे फोड़ देती हैं. फिटनेस और बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में उनकी अलग ही पहचान है.BRAZILIAN QUADZILLA के नाम से मशहूर Alessandra Alves ने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग की शुरुआत 14 साल की उम्र से ही कर दी थी. यूट्यूब चैनल Truly से अपनी कहानी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों के सामने इस तरह ताकत का प्रदर्शन करना काफी अच्छा है और किसी महिला को इतना ज्यादा भार उठाकर स्क्वॉट्स करते देखना और भी दिलचस्प होता है. Alessandra ने अपने करियर की शुरुआत एक फिटनेस मॉडल के तौर पर की थी और फिर वो बॉडीबिल्डिंग के क्षेत्र में उतर पड़ीं.वे ज्यादातर स्क्वॉट्स की प्रैक्टिस करती हैं, ताकि उनकी जांघें ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहें. उनकी फेवरेट मशीन लेग ट्रेनिंग ही है. वे 120-130 किलोग्राम का वजन लेकर स्क्वॉट्स करती हैं. उनकी कोशिश होती है कि उनकी जांघें और नीचे का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहे. उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 150 किलोग्राम का वज़न लेकर स्क्वॉट्स करके रिकॉर्ड बनाया है. इस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग से वे काफी खुश भी होती हैं.एलेसांड्रा ने Instagram पर भी अपना अकाउंट चलाती हैं और उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनकी ज्यादातर कमाई भी इंस्टाग्राम से हो जाती है. उनके पहले वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ आए थे. Truly से बात करते हुए वे बताती हैं कि शुरुआत में लोगों ने उनकी निंदा भी की, लेकिन बाद में उनके फैंस ने उनका काफी समर्थन किया.