पर्यावरण बचाने की अजीबोगरीब पहल ! बिना कपड़ों के शहर में साइकिल चलाने निकला कपल

पर्यावरण (Environment) को बचाने की पहल हर कोई अपनी ओर से करता है. कोई पेड़ लगाता है तो कोई पानी बचाता है. कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं. हालांकि अब तक आपने किसी को कपड़े उतारकर (Couple Gone for Naked Bike Ride) पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हुए नहीं देखा होगा.

ब्राज़ील (Brazil) के रहने वाले आर्थर और लुआना ने क्लाइमेट चेंज (Climate Change) के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है. वे ग्रीन एरिया में बिना कपड़ों के साइकलिंग कर रहे हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं. इस ब्राज़ीलियन कपल का कहना है कि उन्होंने लोगों को जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रति जागरूक करने का अपना तरीका इज़ाद किया है.

Naked होकर चला रहे हैं साइकिल

इंटरनेशन प्रिज़र्वेशन ऑफ द ओज़ोन लेयर डे (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) पर ब्राज़ील का ये कपल साइकिल से बिना कपड़ों के सैर करने को निकला. ग्रीन एरिया के आस-पास टहलने वाले लोगों ने इन्हें देखा तो एक बार तो वो भी हैरान रह गए. कपल का कहना है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? वे बताते है कि लोग उन्हें जब देखते हैं, तो वे रुककर उनसे क्लाइमेट चेंज़ को लेकर बात करते हैं और बताते हैं कि धरती पर क्या हो रहा है. आर्थर बताते हैं कि लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना आसान नहीं होता है.

OnlyFans Model है कपल

आर्थर ( Arthur O Urso) और लुआना (Luana Kazaki) एडल्ट फोटो सेलिंग साइट OnlyFans पर मॉडल हैं. ये कपल अपनी बोल्ड फोटो OnlyFans पर बेचकर करीब 41 लाख रुपये हर महीने कमा लेता है. कपल का कहना है कि वे पिछले कुछ महीनों से अपने घर में मौजूद कचरे को फिर से इस्तेमाल करने की कला सीख रहे हैं और उनका कहना है कि ये मुश्किल नहीं है. कपल को इससे पहले भी ब्राज़ील के साओ पाउलो में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बेहद कम कपड़ों में स्पॉ किया जा चुका है. अब वे इसी सिलसिले में यूरोप की भी यात्रा करना चाहते हैं.