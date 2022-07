Video : दूल्हा-दुल्हन दोनों निकले गोविंदा के फैन, स्टेज पर किया मस्त डांस, लोग बोले जोड़ी नंबर 1

Bride Groom Viral Dance: भारत में शादियों में धूम-धड़ाका कुछ ज्यादा ही होता है. कई दिन पहले से ही दूल्हा-दुल्हन के घरों में नाच-गाना चलने लगता है और शादी के दिन सबकी निगाहें दूल्हा और दुल्हन (Bride-Groom Dance Video) पर ही टिकी रहती हैं. मेहमान और रिश्तेदार को डांस करते ही हैं, लेकिन अगर दूल्हा-दुल्हन का डांस देखने को मिल जाए तो ये सोने पर सुहागे जैसा होता है. एक ऐसा ही दूल्हा-दुल्हन के डांस का वीडियो (Wedding Dance Video) इस वक्त वायरल (Govinda-Karishma Song Bride-Groom Dance) हो रहा है.

वरमाला के बाद दूल्हा और दुल्हन ने जब स्टेज पर ही अपनी जुगलबंदी दिखाई तो वहां मौजूद मेहमानों की नज़रें उन पर ही टिकी रह गई. 90 के दशक के एक गाने पर उनका मस्त डांस वहां मौजूद सभी लोगों को खूब पसंद आया तो किसी ने इस डांस की छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर भी डाल दी, जो इस वक्त वायरल हो रही है और लोग इस जोड़ी को जोड़ी नंबर वन बताने लगे हैं.

गोविंदा-करिश्मा के गाने पर नाचे दूल्हा-दुल्हन

वायरल हो रहे वीडियो में शादी के वक्त स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन का जबरदस्त डांस सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है. दूल्हा-दुल्हन दोनों ही गोविंदा के फैन लग रहे हैं, तभी उन्हें गाने के स्टेप्स इतने बेहतरीन तरीके से याद हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हो रही. वे जहां इस डांस परफॉर्मेंस को खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, वहीं लोगों को भी ये खूब पसंद आ रहा है. उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग और कैमेस्ट्री को देखकर लगता है कि या तो वे पहले से खूब प्रैक्टिस करके आए हैं या फिर उन्होंने इस गाने को सैकड़ों बार देखा है.

Jodi is truly “Made for each other”#ShaadiMubarak pic.twitter.com/eDQk4a3hlo

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 8, 2022