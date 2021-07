Bride Groom Video: अपनी ही शादी में सो गया दूल्हा, सजी-धजी दुल्हन की हुई ऐसी हालत

View this post on Instagram











शादी के लिए किस लड़के या लड़की को एक्साइटमेंट नहीं होता ? फिर भी कई बार लंबी-लंबी चलने वाली शादी की रस्मों (Wedding Rituals) के चलते दूल्हा-दुल्हन (Bride Groom Video) इतना थक जाते हैं कि उनकी हालत ही खराब हो जाती है. एक ऐसे ही दूल्हे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस मज़ेदार वीडियो में दूल्हा स्टेज पर नींद पूरी (Groom sleeping on stage video) कर लेने पर आमादा है (Funny Video) और बाराती उसे जगा रहे हैं.देसी शादी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर वायरल होते रहते हैं और लोग उन्हें खूब पसंद भी करते हैं. ऐसे ही एक शादी का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels Video)पर वायरल हुआ है. ये वीडियो किसी शादी (Wedding Video Gone Viral) का है. निरंजन महापात्रा नाम के शख्स के इंस्टाग्राम पेज (Instagram Page) से वायरल हुए इस दिलचस्प वीडियो में दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे (Bride Groom Video) हुए हैं. हैरानी की बात तो ये है कि (Funny Video) इतने शोर-शराबे और हंगामे के बीच दूल्हा मज़े से स्टेज पर सो रहा है.वीडियो में दूल्हे से ज्यादा टेंशन बारातियों को हो रही है और वे उसे जगाने में जुटे हुए हैं. लेकिन मज़ाल है कि दूल्हा (Groom sleeping on stage video) टस से मस हो जाए. बीच-बीच में वो दुल्हन के कंधे पर भी सर रखक सोया जा रहा है. दुल्हन भी इस बीच पलकें उठाकर दूल्हे की तरफ देख रही है. हालांकि दूल्हे के कोई होश नहीं है और वो आंखें खोलने को तैयार नहीं हो रहा.अब तक इस मज़ेदार वीडियो (Wedding Video Gone Viral) को 2 लाख 79 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जो भी देख रहा है वो एक दिलचस्प कमेंट ज़रूर कर रहा है. वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और एक से बढ़कर एक रिएक्शन उनकी ओर से सामने आ रहे हैं. सबसे मज़ेदार तो दुल्हन का रिएक्शन है. कई यूजर्स ने कह दिया है कि आज दूल्हे को कमरे में एंट्री नहीं मिलने वाली है. वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दूल्हे अपनी ही शादी में ज्यादा शराब पी ली है, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रहा.