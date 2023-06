Bride Groom Wedding Dance: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. खासतौर पर शादी-ब्याह के मौसम में दूल्हा-दुल्हन और बारात के ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि देखकर आपका दिन ही बन जाए. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन डांस फ्लोर पर धमाल मचा रहे हैं.

आपने डांस तो तमाम देखे होंगे लेकिन इस वीडियो में दूल्हा जिस शिद्दत से अपनी नई-नवेली दुल्हन के साथ एक बेहतरीन डांस नंबर देने के लिए मेहनत कर रहा है, वो आपने कम ही देखा होगा. वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि उस जगह पर इस जोड़ी को चियर करने के लिए आपको भी होना ही चाहिए था.

दूल्हे ने टिप-टिप बरसा पानी पर ढाया कहर

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन डांस फ्लोर पर मौजूद हैं और अक्षय कुमार का गाना टिप-टिप बरसा पानी बज रहा है. दूल्हा और दुल्हन दोनों ही इस पर डांस करना शुरू करते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में दुल्हन शरमाकर रुक जाती है लेकिन दूल्हा नहीं रुकता. वो अक्षय कुमार के हर स्टेप को हूबहू कॉपी करता हुआ दिख रहा है. वहां मौजूद लोग भी जोड़ी को ज़बरदस्त तरीके से चियर कर रहे हैं.

And the groom stole the show! 😎 pic.twitter.com/qX7gdnjxwQ

— Flying SPACian™ (@TFS2023) June 14, 2023