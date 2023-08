मिलिए कांडी दुल्हन से, शादी से पहले किया कुछ ऐसा, सदमे में आ गया दूल्हा भी!

कहा जाता है कि इंसान अपनी शादी से पहले हर वो काम करना चाहता है, जिसके बैचलर लाइफ में वो सपने देखता है. कुछ लोगों की ख्वाहिशें तो काफी सिंपल होती हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो कुछ तूफानी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं. एक ऐसी ही दुल्हन ने कुछ ऐसा कांड किया कि उसे देखकर वहां मौजूद सारे लोगों की सांसें कुछ देर के लिए अटक गईं.

आपने लोगों को शादी के शूट के दौरान हमेशा कुछ हटकर करने की प्लानिंग करते हुए देखा होगा. कुछ लोग फोटोशूट कराने के लिए कीचड़ में घुस जाते हैं तो कुछ लोग हवाई जहाज के आगे ही खड़े हो जाते हैं. एक दुल्हन ने भी अपनी शादी के पहले ऐसा ही बवालिया आइडिया सोचा और खड़े-खड़े ही पानी में कूद पड़ी. फिर जो हुआ, उसे देखकर दूल्हे को भी चक्कर आने लगा होगा.

मरते-मरते बची दुल्हन

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन पानी के अंदर छलांग लगा देती है. शूट के दौरान दूल्हा पहले से ही पानी के अंदर मौजूद रहता है. वो पानी में दुल्हन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता. इसी बीच दुल्हन का गाउन अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है लेकिन वो खुद दिखाई नहीं देती है और पानी की गहराइयों में चली जाती है. वहां मौजूद लोगों में इससे खलबली मच जाती है. दूल्हा बिल्कुल सन्न नज़र आता है और उसका गाउन हटाने की कोशिश करता है. 3-4 लोग मिलकर आखिरकार उसकी जान बचाते हैं और उसे खींचकर ऊपर लाते हैं.

