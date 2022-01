बेस्ट फ्रेंड की प्रेग्नेंसी से नाराज़ हो गई दुल्हन, किया शादी की लिस्ट से आउट !

दोस्तों के बीच लड़ाइयां तो होती ही रहती हैं.कभी-कभी तो ये लड़ाई मामूली नोंकझोंक पर सिमट जाती है लेकिन कई बार मामला इतना हॉट हो जाता है कि कुछ न कुछ बुरा अंजाम जरूर भुगतना पड़ता है. लेकिन दोस्तों के बीच लड़ाई के लिए कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए. आज हम जो कहानी आपको बता रहे हैं उसमें आप लड़ाई का मुद्दा जानकर सिर पीट लेंगे.

असल में रेडिट ( Reddit ) नाम की एक वेबसाइट है जिसपर लोग अपने अनुभव साझा करते हैं. इसी वेबसाइट पर एक महिला ने अपनी शादी वाले दिन का किस्सा लिखा है. उसने बताया कि शादी के कुछ हफ्तों पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ और दोस्तों के साथ शादी की अरेंजमेंट्स और प्लानिंग करने के लिए बुलाया. फिर तो प्री वेडिंग पार्टी में हर किसी की जुबान पर बस होने वाली दुल्हन की सहेली का ही नाम छा गया. जो दुल्हन को बिल्कुल रास नहीं आया.

सहेली को मिलती अटेंशन से हुई ख़फ़ा

17 साल की उसकी बेस्ट फ्रेंड से किसी और फ्रेंड ने उसके बेबी बम्प के बारे में मज़ाक किया. तब तक दुल्हन को अपनी फ्रेंड के प्रेग्नेंट होने की जानकारी नहीं थी. उसने कपड़े भी इस तरह पहने थे कि सबको बेबी बम्प (baby bump) समझ भी नहीं आ रहा था. लेकिन एक के बाद एक दो-तीन लोगों ने जब उसकी बेस्ट फ्रेंड को प्रेग्नेंसी की बधाई (everyone congratulated the bride’s best friend on her pregnancy) दी तो दुल्हन ने आव देखा न ताव अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी शादी की पार्टी लिस्ट से बाहर (Kicked her best friend) कर दिया. अब आप सोचेंगे की बेस्ट फ्रेंड की प्रेग्नेंसी की बात सुनकर उसे तो और खुश हो जाना चाहिए था कि उसे एक और खुशखबरी मिल गई. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. असल में दुल्हन के गुस्से के पीछे असली वजह थी- अटेंशन कम होने का डर. हिंदी में कहें तो भाव खत्म होने का खतरा.

कहीं दुल्हन की लाइमलाइट न चुरा ले वो

जी हां जैसे ही दुल्हन ने एक- दो दोस्तों को अपनी बेस्ट फ्रेंड को बधाई देते देखा उसे लगा कि अब तो उसका सजना धजना बेकार ही हो जाएगा. सारे गेस्ट उसे देखने और बधाई देने के बजाय उसकी दोस्त को मां बनने की बधाई देंगे. सारी लाइमलाइट उससे हटकर उसकी फ्रेंड पर शिफ्ट हो जाएगी (she will steal my thunder).. बस फिर क्या था उसने उसी समय अपनी सारी दोस्तों से कहा कि तुमलोग मेरी शादी के लिए आई हो, न कि उसकी प्रेग्नेंसी की पार्टी में. अभी ये हाल है तो शादी में भी यही होगा. क्योंकि दुल्हन के सारे करीबी लोग उसकी इस दोस्त को बहुत अच्छे से जानते थे. इसलिए दुल्हन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को शादी में आने से मना कर दिया.

