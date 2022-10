'शादी करनी है या फिर दूल्हे को नौकरी देनी है?', लड़की की आसमान छूती डिमांड पर लोगों ने किए दिलचस्प सवाल

Unique Matrimonial Advertisement: सोशल मीडिया के ज़माने में रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसे कंटेंट वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप या तो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर हैरत से आपकी आंखें फटी रह जाती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग होने के लिए वीडियो ही ज़रूरी होता है, कई बार सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भी लोगों को ऐसा कंटेंट दे जाता है कि घंटों तक बहस चलती रहती है.

लड़की ने अपने लिए जैसे दूल्हे की डिमांड रखी है, उसे सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोगों ने ये तक कह दिया कि उसकी शादी कभी नहीं हो सकती है. वहीं कुछ लोगों ने माना कि ये शादी का कम और नौकरी का विज्ञापन ज्यादा लग रहा है. लड़की ने कहीं भी अपने जीवनसाथी को लेकर कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं बताई है, जो उसके रिश्ते से लिए अहम हो बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस पर ध्यान दे रही है.

दूल्हे की तलाश या फिर ATM?

वायरल हो रही पोस्ट में दुल्हन की ओर से जो डिमांड रखी गई हैं, वो कोई आम नहीं हैं. उसने अपनी लिस्ट किसी सीवी की तरह बनाई है और शुरुआत बर्थडेट से की है. इस पोस्ट में लिखा गया है – दूल्हे का जन्म जून, 1992 से पहले नहीं हुआ हो. उसकी शैक्षणिक योग्यता MBA, MTech, MS, PGDM होनी चाहिए, वो भी डिग्री IIT, NIT, IIM जैसे संस्थानों से. दूल्हा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हो और उसकी सैलरी 30 लाख/सालाना से कम नहीं होनी चाहिए. वो दिल्ली/एनसीआर में रहता हो और उसका कद 5 फीट 7 इंच से 6 फीट तक होना चाहिए. घर में भी 2 भाई-बहन से ज्यादा न हों और परिवार शिक्षित हो.(सर्विस या बिजनेस क्लास).

