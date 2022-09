'वीकेंड पर पति को क्रिकेट खेलने से नहीं रोकोगी', दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर दुल्हन से साइन कराया कॉन्ट्रैक्ट !

Unique Contract For Wedding: किसी भी कपल के लिए उनकी शादी का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा होता है और ये रिश्ता ज़िंदगी भर का बंधन है. ऐसे में पति-पत्नी बनने से पहले कुछ बातें अगर साफ कर ली जाएं, तो आगे की ज़िंदगी में मुश्किलें कम हो जाती हैं. यही वजह है कि आजकल दूल्हा-दुल्हन शादी के पहले न सिर्फ लाइफस्टाइल को लेकर बातें करते हैं बल्कि आगे दिक्कत न हो, इसके लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहे हैं. कुछ ऐसी ही एक घटना तमिलनाडु से सामने आई है, जो काफी मज़ेदार है.

कुछ दिनों पहले एक दुल्हन ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूल्हे से साइन कराया था, जिसमें खाना बनाने, शॉपिंग करने और पिज्ज़ा खाने से लेकर छोटी-छोटी बातों पर भी समझौता हुआ था. अब तमिलनाडु के थेनी में एक दूल्हे के दोस्तों ने शादी में स्टेज पर ही दुल्हन से ऐसा अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे. इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि पत्नी बनने के बाद वो अपने पति को वीकेंड पर क्रिकेट खेलने से नहीं रोकेगी.

क्रिकेट प्रेमी पति का ‘लीगल कॉन्ट्रैक्ट’

तमिलनाडु के थेनी में रहने वाले हरिप्रसाद एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं. उनकी शादी पूजा नाम की लड़की से तय हुई. हालांकि इस शादी से पहले पूजा को अपने होने वाले पति की एक शर्त मानी पड़ी. वो शर्त ये थी कि उनके दोस्तों के साथ उनका क्रिकेट खेलने का रूटीन टूटना नहीं चाहिए. इसके लिए दूल्हे के दोस्तों ने 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया और शादी होने से पहले पूजा से इसे साइन भी कराया. दुल्हन को ये बेहद मज़ेदार लगा. पेपर पर लिखा गया था – ‘मैं, पूजा, हरिप्रसाद को इज़ाजत देती हूं कि वो हर शनिवार और रविवार सुपरस्टार क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा.’

Tamil Nadu groom’s friends get contract signed by bride before wedding. Here’s what it says https://t.co/9agsvtI6ai

— Arumugam (@dmrarumugam) September 13, 2022