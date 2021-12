अपनी ही शादी में दुल्हन ने किया ऐसा अश्लील डांस, कपड़े देख उड़ गए मेहमानों के होश!

भारत में अब वेडिंग सीजन (Wedding Season 2021) पर लगाम लग गई है. खरमास की शुरुआत के बाद अब किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जा सकता. खरमास से पहले जमकर शादियां हुई और इंटरनेट पर इन शादी-ब्याह के कई वीडियोज वायरल (Vira Wedding Videos) हुए. ऐसा नहीं है कि ऐसे मजेदार वीडियोज सिर्फ भारत से ही सामने आते हैं. दुनियाभर में होने वाली शादियों में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शादी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रह है, जो भारत का नहीं है. इस वीडियो को देखकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दुल्हन दूल्हे के सामने खड़ी होकर डांस करती नजर आई. दुल्हन दूल्हे के सामने नाच रही थी और मेहमान दोनों को देख रहे थे. दुल्हन ने गाउन की जगह बैकलेस ड्रेस पहन रखी थी. इस दुल्हन ने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. अपनी शादी में पहली ड्रेस से दुल्हन की आधी बॉडी नजर आ रही थी. कई लोगों को दुल्हन की ड्रेस खासी उत्तेजक लगी.

इस वीडियो को पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. इसके बाद इसे ट्विटर पर डाला गया जहां अभी तक इसे 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. इस वीडियो में दुल्हन अपने पति के सामने खड़ी है जबकि दूल्हा सफ़ेद जैकेट पहने कुर्सी पर बैठा नजर आया. इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के आसपास चक्कर लगाए और फिर डांस करते हुए दूल्हे की गोद में बैठ गई. वीडियो में दुल्हन की सहेलियां भी किनारे नाचती नजर आई.

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3

