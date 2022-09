पुल का उद्घाटन करने पहुंचा था अधिकारियों का जत्था, फीता कटने से पहले ही हुआ धराशाई !

Bridge Collapses While Being Opened: बारिश के सीज़न में आपने अक्सर सड़कों को उखड़ते और पुलों को टूटकर गिरते देखा होगा. ऐसे में संबंधित विभाग पर लोगों का गुस्सा फूटता है. अगर आप हमारे देश में ही भ्रष्टाचार को लेकर आश्चर्य ज़ाहिर कर रहे हैं तो आपको आज हम अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक तस्वीर दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रही है.

Democratic Republic of Congo में अधिकारी एक पैदल पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, वे जब तक पुल पर लगा फीता काटते, तब तक पुल सहित ऑफिसर भरभराकर नीचे गिर पड़े. इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. विभाग की ओर से पुल बनाया तो गया था नदी पार करने में लोगों की मदद के लिए, लेकिन जो हुआ, वो सुर्खियां बन गया.

जिस पुल का होना उद्घाटन, वही गिर गया

सरकारी अधिकारियों की ओर से एक पैदल पुल के उद्घाटन की घोषणा की गई थी. इसके लिए बाकायदा पुल पर रिबन बांधा गया. कॉन्गो के राजनेताओं ने इसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को इसे देखने के लिए बुलाया गया.

Video: This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo.⁠

