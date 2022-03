हर शनिवार वीकेंड मनाने ब्रिटेन जाते हैं एलियंस, रिसर्च में Saturday night को सबसे ज्यादा UFO देखे जाने का दावा

अगर दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हैं तो क्या पता वो भी वीकेंड सेलिब्रेट करते होंगे और शायद धरती पर ब्रिटेन उनकी फवरेट प्लेस है. इस बात का खुलासा एक रिसर्च के बाद किया गया जिसमें पाया गया पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा UFO यहां के आसमान में चमकते देखे गए. हालांकि कुछ एक्सपर्ट इसे ब्रिटेन की सुरक्षा से जुड़े मसले के तौर पर देखते हैं.

एक रिसर्च में ये बात सामने आई है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा UFO ब्रिटेन के आसमान में ही देखे गए हैं. UFO देखे जाने की घटना ज्यादातर शनिवार को सामने आई. इनमें भी खास दिन और खास तारीख बेहद खास है. जिसे लेकर ही कहा जाने लगा कि शायद एलियंस को ब्रिटेन सबसे ज्यादा पसंद है जहां वो वीकेंड पर आना पसंद करते हैं.

क्या एलियंस भी वीकेंड पर करते हैं मस्ती-टूर?

नई खोज के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा तकरीबन 413 बार UFO देखे गए थे जिनमें से ज्यादातर मामले नॉर्थ-वेस्ट या यॉर्कशायर (North-west or Yorkshire) में सामने आए. जहां आसमान में शनिवार रात 9 से 10 के बीच अधिक बार देखे गए हैं यूएफओ. जांचकर्ताओं के मुताबिक 2021 की जनवरी में एक असाधारण घटना घटी थी, जब चार ट्रायंगल UFO को चार अलग-अलग लोगों ने वेल्श सीमा के पास वेस्ट इंग्लैंड के चार शहरों में 18 घंटे की समय-सीमा में देखा था (Four Triangle UFOs were sighted by four different people in four West England towns near the Welsh border). हालांकि बोफिन्स का मानना है कि इस साल देखे जाने के आंकड़े सबसे सटीक हैं क्योंकि इसके साक्ष्य ज्यादा स्त्रोतों से प्राप्त हुए हैं.

ब्रिटेन में एक ही वक्त पर सबसे ज्यादा देखे गए UFO, शनिवार की रात 9 बजे धरती पर आते हैं एलियंस!

UFO देखे जाने की सबसे ज्यादा घटना ब्रिटेन में सामने आई

आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन एलियंस के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गई है (Britain becomes the most favorite place for aliens) तभी तो पिछले कुछ सालों में UFO यहीं के आसमान में अलग-अलग इलाकों के लोगों द्वारा देखे गए. रिसर्च में ये भी पता चला है कि 2021 आधुनिक यूफोलॉजी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल के तौर पर जाना गया. यूएफओ आइडेंटिफाइड के संस्थापक ऐश एलिस ने कहा कि यूके सरकार ने यूएफओ को अपने अमेरिकी समकक्षों के रूप में गंभीरता के रूप में लिया, जो सैन्य ठिकानों के आसपास की एक श्रृंखला की जांच कर रहे हैं, वहीं ब्रैकनेल, बर्क्स (Bracknell, Berks) में रनिंग हॉर्स के बाहर दो चमकती हुई डिस्क देखने वाले 49 साल के स्टीव लैम्बर्ट (Steve Lambert) ने कहा कि शायद वहां जीवन है (There probably is life out there).

