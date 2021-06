अब चिड़ियाघर में नहीं दिखेंगे हाथी, यहां ख़ास कारण से कर दिया गया BAN

चिड़ियाघर (Zoos and Safari Parks) में जाने वालों के लिए तरह-तरह के जानवरों को देखना एक खास आकर्षण होता है. हालांकि अब ब्रिटेन (Britain ) के लोगों के इस आकर्षण में एक कमी ज़रूर रह जाएगी. ये कमी होगी, उस भारी-भरकम लेकिन क्यूट जानवर की, जो अपनी मस्तानी चाल से लोगों को अपनी ओर खींचता है. हम बात कर रहे हैं - हाथी (Elephant) की. ब्रिटेन के चिड़ियाघरों और सफारी पार्क (Zoos and Safari Parks in Britain) में हाथियों को रखने पर अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है.



ये प्रतिबंध कानूनी (Law to Protect Elephants) होगा. अब देश में मौजूद किसी भी जगह से हाथियों को चिड़ियाघर या सफारी में लाया नहीं जा सकेगा. ये जानकारी बोरिस जॉनसन सरकार में पर्यावरण मंत्री जैक गोल्डस्मिथ (Zac Goldsmith) ने दी. खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) की पत्नी कैरी (Carrie) हाथियों के हित में एक कैंपेन से जुड़ी हुई है और सरकार का ये कदम उन्हें निश्चित तौर पर खुशी देने वाला है.



मानसिक और शारीरिक बीमारी से बचाने की पहल



हाथियों को बचाने के कैंपेन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इस तरह चिड़ियाघर और सफारी में रहने से हाथी मानसिक तौर (Mentally Ill Elephants) पर प्रताड़ित होते हैं. हाथी प्राकृतिक रूप से काफी समझदार जीव माना गया है. उन्हें कैद में रहने की वजह से उन्हें अर्थराइटिस और अन्य तरह की बीमारियां हो जाती हैं. ब्रिटेन में करीब 70 सालों से हाथियों को कैद में रखने का चलन है.



1255 में पहली बार ब्रिटेन में दिखा हाथी



बताते हैं कि सन 1255 में फ्रांस के राजा ने ब्रिटेन के राजा हेनरी तृतीय को एक हाथी तोहफे में दिया था. इससे पहले ये कभी भी इंग्लैंड में नहीं देखा गया था. अब देश में हाथियों को कैद में रखने को लेकर लाए जा रहे इस बिल पर कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को उनके कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें ज़ू में न रखने पर. इस वक्त ब्रिटेन के 11 चिड़ियाघरों में 51 हाथी हैं. सरकार चाहती है कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी जगह नए हाथी न लाए जाएं.