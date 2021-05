मां ने खिलौने से खेलते बच्चों का बनाया Video, Youtube पर डालते ही हो गई 11 करोड़ 26 लाख रु की कमाई

2020 के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था. इसके बाद कई लोगों खो दी. हालांकि इस आपदा में अवसर तलाशने वाले भी कम नहीं थे. यूट्यब पर ऐसे कई लोग सामने आए, जिन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन से अच्छे पैसे कमाए. इस बीच अब ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के यूट्यूब मिलियनेयर (Millionaire) सामने आए हैं. इनकी उम्र मात्र 6 और 7 साल है. दोनों भाई-बहन यूट्यूब पर Toys and Little Gaby Ltd नाम बने अकाउंट के जरिये पैसे कमाते हैं. इनकी व्यूयरशिप 7.9 बिलियन है. अपने बनाए वीडियो से दोनों ने सालभर में करीब 11 करोड़ 26 लाख रूपये कमाए हैं.गैबी और एलेक्स को ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर (Youngest Millionaire) में गिना जाता है. उन्होंने पिछले एक साल में करोड़ों की कमाई की है. सबसे बड़ी बात कि दोनों की उम्र मात्र 6 और 7 साल है. दोनों का यूट्यब चैनल है, जिसके करोड़ों व्यूवर्स हैं. इनसे मिलने वाली ऐड से इनकी कमाई होती है. इस चैनल में दोनों खिलौनों से खेलते हैं और पैनकेक्स बनाते हैं. इन्हीं वीडियोज को करोड़ों लोग देखते हैं.गैबी और एलेक्स अभी काफी छोटे हैं. ऐसे में उन्हें वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना नहीं आता. इस वजह से उनकी 30 साल की मां Sabine Vilumsone उनके चैनल को ऑपरेट करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल Toys and Little Gaby Ltd ने जहां अप्रैल 2019 में 3 करोड़ 61 लाख रुपए कमाए थे, वहीं ये कमाई 2021 अप्रैल में बढ़कर 15 करोड़ 65 लाख रूपये हो गया.इन बच्चों का यूट्यब चैनल लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इन बच्चों की गिनती अब नए जेनरेशन के सोशल मीडिया स्टार्स के रूप में होने लगी है. इनके वीडियोज को मिलने वाले ऐड से ही रेवेन्यू जेनरेट किया जाता है. इन बच्चों के अकाउंट के ज्यादातर व्यूवर्स बच्चे हैं, जिन्हें इसका गेम खेलना और इनकी मस्ती काफी पसंद आती है.