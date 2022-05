कुत्ते का साइज़ है इतना छोटा, हैंडबैग में डालकर करा सकते हैं अपने साथ सैर-सपाटा !

Smallest Dog Ever : डॉग्स को घर में पालने के शौकीन लोगों को इनकी अलग-अलग प्रजातियों के बारे में अच्छी तरह से पता होता है. कुछ लोगों को बड़े और भड़कीले किस्म के डॉग्स अच्छे लगते हैं तो कुछ लोगों को प्यारे और नाजुक डॉग्स पसंद होते हैं. छोटे साइज़ के कुत्तों (Small Dog Can Fit in a Handbag) को पसंद करने वालों का भी अपना क्लब है. ऐसे डॉग्स में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं Chihuahua Dog.

मात्र 31.8oz यानि करीब 1 किलोग्राम की डॉग डेज़ी चीनी के एक पैकेट से भी छोटी है. वो 8.5 इंच लंबी है और छोटे डॉग्स के शौकीनों के लिए परफेक्ट है. डेज़ी की मालकिन को अपनी डॉग पर काफी गर्व है और वो उसे बहुत प्यार भी करती हैं. उनकी प्यारी डॉग को ब्रिटेन का सबसे छोटा Chihuahua Dog बताया गया है.

डॉग का साइज़ छोटा लेकिन दिल है बड़ा

डेज़ी नाम की डॉग की मालकिन 26 साल की जेम्मा ब्लैकमैन (Gemma Blackman) है. वे पहले से ही 3 जर्मन शेपर्ड डॉग्स की मां हैं, लेकिन वे डेज़ी को भी अपनी बच्ची से कम नहीं मानतीं. उनका कहना है कि डेज़ी का साइज़ भले ही छोटा है, लेकिन उसका दिल काफी बड़ा है और वो काफी प्यारी भी है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जेम्मा को यकीन है कि उनकी डॉग ब्रिटेन की सबसे छोटी डॉग है और वो बामुश्किल 9 इंच लंबी है. डेज़ी की उम्र 4 साल है, लेकिन वो दिखने में बहुत छोटी सी है.

हथेली में आ जाती है डॉग

Norfolk के Swaffham की रहने वाली ग्रेस बताती हैं कि डेज़ी उनके पति की हथेली में आसानी से समा जाती थी, जब वो 8 हफ्ते की पपी को लेकर आए थे. वो बड़ी तो हुई, लेकिन नॉर्मल डॉग्स की तरह नहीं. वे बताती हैं कि उनके दोस्तों के पास इसी प्रजाति के डॉग हैं, लेकिन वे डेज़ी से डबल साइज़ के हैं. डॉग को चीज़ और उबली गाजर खाना पसंद है , इसके अलावा वो सामान्य डॉग फूड्स को छोटे टुकड़ों में कटा हुआ देखकर खाती है. उसे अपने ओनर्स का प्यार पाना अच्छा लगता है और वो उन्हें काफी प्यार करती भी है.

