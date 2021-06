राोमांच के चक्कर में पागलपन की हद, 200 फीट की ऊंचाई से समंदर में लगा दी छलांग, फिर ...

ज़िंदगी में रोमांच पाने के लिए कुछ भी करिए लेकिन जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं. इंग्लैंड के मशहूर डर्डल डोर (Durdle Door rocks) से एक शख्स ने ऐसा ही कुछ किया, जिसके बाद उसे एयर एंबुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा. कल तक रोमांचक वीडियो (Thrilling Video) पाने के लिए कुछ भी करने वाला ये शख्स अब अस्पताल के बेड पर पड़ा है.



डर्डल डोर रॉक्स (Durdle Door rocks) से आई इस शख्स के पागलपन की तस्वीर जिसने देखी, वो दंग रह गया. इस शख्स ने डर्डल डोर रॉक्स से 200 फीट की ऊंचाई पर जाकर टॉम्बस्टोन (Tombstoned 200ft off the famous Durdle Door rocks) की तरह पानी में छलांग लगा दी. पानी में गिरने के बाद उसका कंधा उखड़ गया और एमरजेंसी हेलिकॉप्टर को आकर उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा.



मौजूद टूरिस्ट रह गए हैरान



घटना के वक्त वहां मौजूद टूरिस्ट बताते हैं कि ससेक्स कोस्ट पर मौजूद 500 फीट ऊंचे रॉक (Dangling over the edge of 500ft rocks on the Sussex coast ) से उन्होंने उस शख्स को कूदते देखा. उन्होंने उसका स्टंट फेल होने के बाद तुरंत एमरजेंसी सर्विस को फोमन किया और एयर एंबुलेंस से उसे जुरासिक कोस्ट से डोरसेट काउंटी हॉस्पिटल (Dorset County Hospital ) ले जाया गया. गनीमत ये रही कि शख्स की जान बच गई लेकिन उसका कंधा उखड़ चुका है. द सन से बात करते हुए एक टूरिस्ट ने बताया कि काफी डरावना है और पता नहीं कैसे लोग सोचते हैं कि वो इतनी ऊंचाई से कूदेंगे और उन्हें चोट नहीं लगेगी.ये भी देखें - अमेरिका के नाविक को मिला अजीबोगरीब केकड़ा, देखकर विशेषज्ञ हो गए कनफ्यूज़ !



टॉम्बस्टोनिंग बन चुका है ट्रेंड



इस बात का पता चला है कि इस शख्स ने टॉम्बस्टोनिंग (Tombstoning) की ट्रेनिंग ली थी. टॉम्बस्टोनिंग रोमांच के शौकीनों का नया ट्रेंड है. इसमें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से किसी पत्थर की तरह बिल्कुल सीधे पोश्चर में नीचे कूदना होता है. ब्रिटेन में इसे पुल, क्लिफ या समंदर की किसी ऊंची जगह से परफॉर्म किया जाता है. अब तक अकेले ब्रिटेन में इस स्टंट के चक्कर में 20 लोगों की जान जा चुकी है.