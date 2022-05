तालिबान संग डिनर के बाद अब दुनिया के सबसे ख़तरनाक आइलैंड पर जाना चाहता है शख्स, कदम रखते ही हो सकती है मौत!

दुनिया के कई सनकी लोग अपनी जान को खुद मुसीबत में डालने का निमंत्रण देते हैं. ये लोग जानते हुए खतरे को इन्विटेशन देते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही सनकी शख्स पिछले साल से चर्चा में है. ब्रिटेन के स्टूडेंट माइल्स को तब चर्चा मिली जब वो पिछले साल अफगानिस्तान में फंस गया था. दरअसल, माइल्स ने गूगल पर दुनिया का सबसे खतरनाक देश सर्च किया और इसके रिजल्ट को देखने के बाद अफगानिस्तान पहुंच गया. लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय बाद वहां तालिबान ने अटैक कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि माइल्स वहां फंस गया. इसके बाद माइल्स को यूएन के रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला था.

एक बार अफगानिस्तान से बाहर आ जाने के बाद माइल्स दुबारा अफगानिस्तान पहुंच गया है. इस बार माइल्स उस शख्स को बचाने गया था, जिसने पिछली बार उसकी देश छोड़ने में मदद की थी. दरअसल, माइल्स को तालिबान से बचाने में एक टूरिस्ट गाइड ने मदद की थी. लेकिन वो खुद वहां फंसा रह गया. इसी टूरिस्ट गाइड को बचाने के लिए माइल्स वापस अफगानिस्तान पहुंच गया,जहां से बीते दिनों उसने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं. यानी अब वो वापस अपने देश नहीं जा सकता. उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं. इसके बाद उसने तालिबान के साथ डिनर करती तस्वीर पोस्ट कर सनसनी मचा दी.



अब जाना चाहता है दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड

दुनिया के सबसे सनकी इंसान में से एक माइल्स ने अब अपने आगे का प्लान शेयर किया है. इस समाय तालिबानियों के साथ एन्जॉय कर रहे माइल्स ने बताया कि वो दुनिया के सबसे खतरानक आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल में जाना चाहता है. इसके लिए उसे काफी पैसों की जरुरत है, जिसे वो जमा करने में जुट गया है. इंडियन ओशन में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है. कहा जाता है कि यहां सिर्फ आदिवासी रहते हैं, जो बाहरी लोगों को देखते ही मार देते हैं. ऐसे में इस आइलैंड पर जाना जान को मुसीबत में डालने के बराबर है.

