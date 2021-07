Aliens करें अटैक तो ऐसे करना है खुद का बचाव, यहां के लोगों ने बना रखा है उनसे लड़ने का सुपर प्लान !

ब्रिटिश लोगों ने एलियन के हमले से बचने की पूरी लिस्ट बनाई है.

Aliens और UFO को लेकर दिलचस्पी पूरी दुनिया के लोगों में बनी रहती है. हॉलीवुड फिल्मों में एलियंस के अटैक (Aliens Invasion on Earth) को देखकर ब्रिटेन (Britain) के लोगों ने भी उनका सामना करने का फुल प्रूफ प्लान (Tips For Alien Invasion) बना लिया है. चलिए जानते हैं कि कैसे लड़ेंगे ब्रिटिश लोग एलियंस से. News18Hindi

एलियंस और UFO पर आई अमेरिका की रिपोर्ट (United States Report on UFO) के बाद से एक बार फिर ये ग्लोबल चर्चा का विषय बन गया है. World UFO Day पर एक और दिलचस्प बात सामने आई है. एक देश ऐसा है, जहां के लोग मानते हैं कि एलियंस पक्का कभी न कभी धरती पर हमला (Aliens Invasion on Earth) करने वाले है. ऐसे में उन्होंने एलियंस से लड़ने का फुलप्रूफ प्लान तैयार कर रखा है.



हम बात करते हैं ब्रिटेन की. ब्रिटेन के 10 में से 6 लोगों को लगता है कि एलियंस का धरती पर आक्रमण एक पक्की बात है. इस खतरे को भांपते हुए 80 फीसदी लोगों ने इस अटैक से बचने की पूरी योजना (TIPS FOR AN ALIEN INVASION) बना रखी और इसके लिए कुछ मज़ेदार ट्रिक्स की चेकलिस्ट (CHECKLIST FOR ALIEN ATTACK) भी बना ली है. मज़े की बात ये है कि इस चेकलिस्ट में टॉयलेट पेपर रोल्स और गूगल सर्च भी शामिल हैं. इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी.



एलियंस से इस तरह लड़ेंगे ब्रिटिश

ब्रिटेन में हुई स्टडी (BRITISHERS' PLAN FOR ALIEN ATTACK ) के मुताबिक 2000 वयस्कों ने एलियंस के आने पर क्या करना है, उसका खाका तैयार कर लिया है. इसके लिए वे टॉयलेट पेपर रोल्स इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों की तरफ भागने की योजना बना रहे हैं और एक्सपर्ट्स से कुछ और स्ट्रैटजी जानने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल उनकी चेकलिस्ट (CHECKLIST FOR ALIEN ATTACK) पर आप भी नज़र डाल लीजिए -



टॉयलेट पेपर स्टॉक कर लें

घर की चीजों को हथियार बनाएं

ऑफिस में फोन करके बताएं कि आप नहीं आएंगे

बियर ग्रिल के सर्वाइवल ट्रिक्स गूगल करें

पास की किसी गुफानुमा जगह पर जाएं

बेड के नीचे छिपें

एलियंस पर आधारित फिल्में देखकर रिसर्च करें

एलियंस के लिए केक बना लें, ताकि वे आपसे दोस्ती करें

माता-पिता से सलाह लें

अपने सीक्रेट क्रश को अपनी फीलिंग्स भी बता दें

एक्सपर्ट पर भरोसा कीजिए

हल्ला मचाएं और बंकर बनाएं

सुपरमार्केट से जरूरी चीजें इकट्ठा करें

दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें

गांव की ओर भागें

घर की केतली ऑन रखें



एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

ब्रिटेन के 63 फीसदी लोगों का कहना है कि वे एलियंस के आने पर उनका स्वागत करेंगे, ताकि वे उनसे दोस्ती कर सकें. जबकि बहुत से ब्रिटिश मानते हैं कि वे एलियस साइंस फिल्मों की तरह ही होते होंगे. UFO एक्सपर्ट निक पोप (NICK POPE) कहते हैं कि एलियंस दोस्ताना भी हो सकते हैं. उन्होंने लोगों को सलाह (TIPS FOR AN ALIEN INVASION) दी है कि अगर वे कहीं भी UFO को देखते हैं, तो तुरंत ही रक्षा मंत्रालय को सूचना दें. ऐसी एक्टिविटी दिखे तो तुरंत लोकेशन शेयर करें. देश के अहम शहरों की ओर जाएं. उनका कहना है कि UFO पास होने से इलेक्ट्रिक सप्लाई पर भी असर हो सकता है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं. हालांकि इस बारे में अब तक कोई सही जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावे इनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं.