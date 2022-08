झमाझम बारिश में भाई ने ऐसे बचाया बहन को, वीडियो देख प्यारे रिश्ते पर लोगों का दिल आ गया

दुनिया का बेहद प्यारा रिश्ता माना जाता है भाई बहन का रिश्ता. उसमें भी बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को एक पिता की तरह सुरक्षित रखने की कोशिश करता है प्यार और ख्याल भी कुछ वैसा ही रखता है जैसे एक पिता. और बात छोटी बहन की हो तो भाई जेम्स बॉन्ड बन जाता है.छोटी बहन को होने वाली छोटी सी तकलीफ भी बड़ा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता. हर मुमकिन कोशिश करके बहन को दुनिया के हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है भाई.

ट्विटर के @Profilecure पर शेयर वीडियो में झमाझम बारिश में बहन को बचाने के लिए भाई ने अपनी बहन को अपनी टी शर्ट में छुपाकर तेज दौड़ लगाई और गाड़ी में जा बैठा. वीडियो देख लोगों का दिल आ गया. छोटी बहन के प्रति बड़े भाइयों की अक्सर ऐसी ही भावना देखने को मिलती हैं. जिसे साढ़े 6 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

बहन के प्रति भाई के प्यार ने जीत लिया लोगों का दिल

सोशल मीडिया पर वो वीडिओ तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाई झमाझम बारिश से बहन को बचाने के लिए उसे अपनी टी शर्ट के अंदर छुपा लेता है. और ऐसा कर वो बारिश के बीच ही सड़क पर तेजी से दौड़ लगाते हुए कार में जा बैठता है. कार में बैठने के बाद वह उसे अपने टी शर्ट से बाहर निकालता है फिर प्यार से बहन के बाल संवारता है. भाई की कोशिश से बहन भी खुश हैं और बहन को सेफ रखकर भाई भी खुश दिखाई देता है. जिस दौरान भाई-बहन के बाल संवारता है लोगों को पूरे वीडियो का सबसे छू लेने वाला पल यही लगता है. हालांकि कुछ लोगों ने भीगी सड़क पर दौड़ लगाते बच्चे को देख घबराहट भी हुई क्योंकि ऐसे में जब उसके हाथ में एक और बच्चा था पैर फिसलने और गिरने के खतरा बढ़ जाता है. लेकिन गनीमत रही कि दोनों बच्चे सुरक्षित रहे और उनके चेहरे मुस्कुराते दिखे.

I can relate as a Big Brother pic.twitter.com/1Aa9QalslR

— This profile will makes you happy 😊 (@Profilecure) August 15, 2022