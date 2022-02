भैंसे से पंगा लेना पड़ा शेर को भारी, हवा में उछाल जमीन पर पटका

कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो मगर जान जाने का डर जब सामने आ जाए तो कमज़ोर से कमज़ोर भी अपनी पूरी ताकत झोंक ही देता है. जंगल में भी यही नियम चलता है. जंगल का राजा होता है शेर बेखौफ होकर वो पूरे जंगल में अपना बादशाहत का मज़ा लेता है. भूख लगी नहीं कि किसी भी जानवर का शिकार कर वो अपनी भूख शांत कर लेता है. कई बार बिना वजह भी जानवरों के बीच संघर्ष देखा जाता है. कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाएंगे.

यूट्यूब चैनल Kruger Wild Animals पर ऐसा ही एक वीडियो देखा गया जिसमें भैसे (Buffalo) के आगे शेर (Lion) राजा की जो बेइज़्ज़ती हुई कि उनका साम्राज्य ही हिल उठा. एक बार नहीं बल्कि कई बार भैसे ने शेर को अपनी सींग से उठाकर हवा में उछाल दिया (Buffalo threw the lion in the air), फिर ऐसी पटखनी दी कि शेर की सारी हेकड़ी निकल गई.

भैसे के आगे चित हो गया शेर

Kruger Wild Animals के वीडियो में शेर को मात देती कई तस्वीरें कैद हैं. शांत खड़े भैसे को शेर ने अपनी बादशाहत का जलवा दिखाने की कोशिश की. उसे डरा कर घुड़की दी जिसके बाद तो भैस भी भड़क उठा (Buffalo flared up), गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा तो उसने शेर को अपनी सींग पर चढ़ाकर ज़मीन पर पटक दिया. एक नज़ारा एक बार नहीं बल्कि कई बार भैसे ने दोहराया. जब तक शेर संभलकर खड़े होने की कोशिश करता भैसा उसे फिर उठाकर हवा में उछाल देता. ये दृश्य जंगल के सभी जानवरों ने देखा जिनके सामने शेर बड़ी हेकड़ी दिखाया करता था.

शेर को कई बार मात दे चुका है भैसा

जंगली भैसे के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद ताकतवर होता है. अगर वो झुंड में हो तो शेर भी उनसे पंगा लेने से दूर ही रहती है. फिर भी अगर नौबत आमने-सामने की आ जाए तो भैसा शेर पर भारी पड़ जाता है. जान चली भी जाए तो शेर को जीत आसानी से नहीं मिलती. इसीलिए शेर अगर भैसे का शिकार करता भी है तो ज्यादातर उनके बच्चों का. ऐसी ही कई और तस्वीरें है जहां भैसे और शेर के बीच जबरदस्त संघर्ष (Fierce fight between buffalo and lion) देखने को मिला. एक बार कई शेर मिलकर विशालकाय भैसे पर काबू करने की कोशिश करते हैं फिर भी अकेला भैसा उन्हें खाक छानने पर मजबूर कर देता है.

