गई भैंस पानी में ! स्विमिंग पूल में किया शाही स्नान, मालिक को लगी 25 लाख की चपत ...

Buffaloes take a dip in swimming pool: ज़िंदगी में कुछ हादसे इतने मज़ेदार होते हैं कि आप न चाहकर भी इन पर हंस ही पड़ते हैं. कुछ ऐसे ही दिलचस्प हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है. यहां एक भैंसों का झुंड स्विमिंग पूल से होकर गुजर रहा था, लेकिन कुछ भैंसे पूल में ही गिर पड़ीं और उन्होंने गर्मी में ठंडे पानी का लुत्फ उठा लिया.

जानवरों से जुड़े हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आते ही हैं लेकिन अगर कोई वीडियो स्वाभाविक रूप से कॉमेडी वाला हो, तो मज़ा ही आ जाता है. आपने गई भैंस पानी में वाली कहावत तो सुनी ही होगी, आज उसे हकीकत में देख भी लीजिए. मासूम भैंसों ने किस तरह एक कपल का लाखों का नुकसान कर दिया.

पूल में ही कूद पड़ीं भैंसें

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना इसेक्स के एक स्विमिंग पूल में हुई. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ भैंसे गुजर रही थीं, तभी उनके रास्ते में एक स्विमिंग पूल आ गया. इस पर कवरिंग भी थी, लेकिन भैंसें समझ नहीं पाईं और एक से बाद एक कई भैंसें पूल में कूद पड़ीं. अब गर्मी में ठंडा पानी मिल गया, तो उन्हें इस बात का ख्याल कहां रहा कि पूल किसका है और वो कितना नुकसान कर रही हैं. यूं तो ये पिछले साल जुलाई का वीडियो है, लेकिन एक बार फिर वायरल हो रहा है.

It’s hot but it’s not that hot! Moment herd of escaped water #buffalo stampede through couple’s garden and take dip in their swimming pool – causing £25,000 in damage to their Colchester #Essex home pic.twitter.com/uYM8kZpwgP

— Hans Solo (@thandojo) May 23, 2023