29 सेकंड के वीडियो ने बर्बाद किया आनंद महिंद्रा का वीकेंड, शख्स की किस्मत देख हो गए हैरान!

सोशल मीडिया (Social Media) पर कई तरह के वीडियोज शेयर किये जाते हैं. इनमें कुछ फनी होते हैं, कुछ शॉकिंग और कुछ आश्चर्यचकित करने वाले. किस्मत की कीमत दिखाने वाले भी कई वीडियो शेयर किये जाते हैं. इन्हें देखने के बाद अहसास होता है कि वाकई किस्मत भी कोई चीज होती है. कुछ सेकंड के अंतराल में इंसान हादसों को स्किप कर देता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शेयर किया. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि अब इस पूरे वीकेंड वो यही सोचते रह जाएंगे कि यूनिवर्स इस शख्स को क्या इशारा कर रही थी?

आनंद महिंद्रा द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किये जाने के बाद ये वीडियो वायरल हो गया. इसमें दिखाई दे रहे शख्स के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद उसे सिर्फ भाग्यशाली ही कहा जा सकता है. अगर उसकी किस्मत तेज नहीं होती तो शायद वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता. वीडियो ने इतने बड़े बिजनेस टायकून को भी शॉक कर दिया. कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जाने इस शख्स को क्या इशारा मिला. साथ ही उन्होंने लोगों से भी सवाल किया कि अगर इस शख्स की जगह वो होते, तो उनके दिमाग में इसके बाद क्या चलता?

पैरों तले खिसक गई जमीन

वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ आ जाएगा कि पैरों तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं. इस वीडियो में एक शख्स आराम से सड़क के किनारे चलते नजर आया. उसे रोड के किनारे ही एक दुकान में जानता. इसके लिए जब उसने दुकान के आगे का एरिया क्रॉस किया तो अचानक ही नाली के ऊपर बना सीमेंट का स्लैब ध्वस्त हो गया. शख्स के पैरों के नीचे से वहां की जमीन नीचे गिर गई और शख्स तुरंत सतर्क होकर किनारे आ गया.

I’m going to spend the weekend trying to figure out what message the Universe was sending this man. What would you be thinking if you were him? pic.twitter.com/U55PDCZPry

— anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2022