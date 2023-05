Bull Attack: बुल राइडिंग करते शख्स को सांड ने पटका, फिर कुचल-कुचलकर कर दिया मरणासन्न, होश उड़ा देगा Video

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के वीडियो सौर हैरतअंगेज कारनामे देखने के वालों की भीड़ जुटी रहती है. ताकी कुछ ऐसा बेहतरीन और शानदार देखने को मिले जो दिनभर की थकान को पल में रफूचक्कर कर दे. मगर कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसा भी देखने को मिल जाता है जो आपके होश उड़ा सकता है. खेल और स्टंट के नाम पर लोग जानलेवा खेल को का हिस्सा बन जाते हैं इसमें ना सिर्फ खुद की जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि मासूम जानवरों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं. कई बार इसके परिणाम खौफनाक भी देखने को मिले हैं.

ट्विटर अकाउंट @clipsthatgohard पर बुल राइडिंग का एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें सांड ने राइडर को ऐसा पटका कि फिर वो होश हवास खो बैठा. सांड़ के हमले से पहले राइडर उसकी पीठ पर सवार होकर हजारों की भीड़ को अपने हिम्मत दिखा रहा था. लेकिन अगले ही पल जानवर ने जो किया उसमें सबके होश उड़ा दिए. इस हैरतअंगेज वीडियो को 4.60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

bull riding gone wrong.. pic.twitter.com/IJCP2iT6ec

— clips that go hard (@clipsthatgohard) May 9, 2023