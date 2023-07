मानूसनी बार‍िश से दिल्‍ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्‍सों का बुरा हाल है. सड़कों तो छोड़िए लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है. अपना घर-बार छोड़कर लोगों को बाहर खानाबदोश जीवन बिताना पड़ रहा है. लेकिन कुछ मामलों में यह अच्‍छा भी है. जो नद‍ियां वर्षों से सूख चुकी थीं, वह पानी से लबालब नजर आ रही हैं.आईएफएस अफसर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan)ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया. कैप्‍शन में लिखा, सूखी नदियां अब पूरे उफान पर बहने लगी हैं. मानसून वनों को कक्षों में विभाजित कर देता. हमारे कई बीट और इलाके दुर्गम हो जाते हैं. जहां पहुंचना और उसकी निगरानी करना काफी मुश्क‍िल हो जाता है. ऐसी ही एक नदी हमारे अभ्यारण्य के बिल्‍कुल बीच से होकर बहने लगी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचोंबीच एक नदी काफी तेजी से बह रही है. यह वन्‍यजीवों के लिए काफी मुश्क‍िल भरा समय होता है क्‍योंकि वे पानी में बहकर काफी दूर तक चले जाते हैं.

The dry rivers are now flowing in full swing. Monsoon divides forest into chambers. Many of our beats and compartments become inaccessible. A river which flows through middle of our reserve. pic.twitter.com/zniJQIgXzT

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 14, 2023