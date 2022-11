मौत को बुलावा! पहाड़ पर चलने वाले इस बस के वीडियो देख कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

अगर आप कुछ चुनौतियों का आनंद लेने वाले और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं. ट्विटर पर हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में दिखाया गया है कि हिमालय के लिए बस की सवारी कितनी मुश्किल और रोमांचकारी हो सकती है. हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस का चंबा से किलार तक जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

ट्रैवेलिंग भारत यूजर द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में बस को खतरनाक इलाके में नेविगेट करते हुए दिखाया गया है. जिसमें एक झरना भी शामिल है जो एक शानदार दृश्य बनाता है. मार्ग को भारत में सबसे जोखिम भरे रास्तों में से एक माना जाता है. बस को समुद्र तल से 4,420 मीटर (1,4500 फीट) ऊंचे पहाड़ी दर्रे साच ला से होकर गुजरना होता है. शिखर तक पहुंचने का कठिन रास्ता पूरी तरह से कच्चा है.

A thrilling ride from Chamba to Killar in a HRTC bus, Himachal Pradesh pic.twitter.com/JHw2JZR6tn

वीडियो के साथ कैप्शन में ये भी लिखा है, “हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी बस में चंबा से किलार तक की रोमांचक सवारी. आप झरने और प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं, लेकिन 51 सेकेंड के इस वीडियो देख कर आप हिल जाएंगे.

Even if trip was sponsored, still I would not go

— Ron (@le_ronak) November 4, 2022