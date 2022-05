आनंद महिंद्रा को भी है नौकरी से निकाले जाने का डर, ट्वीट में लिखी ऐसी बात

दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक हैं आनंद महिंद्रा. महिंद्रा एन्ड महिंद्रा के ओनर और सीईओ को भी अगर नौकरी गंवाने का डर सताए तो आपको ये किसी मजाक जैसा लगेगा. लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं. आनंद महिंद्रा को उनके बिजनेस के अलावा एक और वजह से जाना जाता है. वो है सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिवनेस. बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा अपने ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं. उनके कई ट्वीट्स उनकी हाज़िरजवाबी के कारण वायरल हो जाते हैं. बीते दिनों एक यूजर द्वारा पूछे गए सवाल पर इस बिजनेस टायकून ने जो जवाब दिया, उसने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया.

ट्विटर पर आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेकर एक ट्वीट किया था. इसी ट्वीट पर यूजर के सवाल के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया कि अगर उन्होंने सवाल का जवाब दिया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. दरअसल, यूजर ने आनंद महिंद्रा से सवाल किया था कि आखिर किस दिन स्कॉर्पियो को लांच किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा कि अगर उन्होंने इसका जवाब दिया, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो खुद भी इसके लांच को लेकर काफी उत्साहित हैं.

कुछ ही देर में वायरल

आनंद महिंद्रा के इस जवाब ने लोगों का ध्यान खींचा. इसके बाद से इसे हजारों लोगों ने लाइक किया. महिंद्रा के मालिक और सीईओ को ही नौकरी से निकाले जाने के डर ने लोगों को इसपर कमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया. एक यूजर ने इस कमेंट के जवाब में लिखा कि सर, हम मिस्टर आनंद महिंद्रा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको नौकरी से ना निकाले. वो एक हीरा हैं और वो आपको फायर नहीं करेंगे. वहीं एक ने लिखा कि सर आपकी हाजिरजवाबी का कोई जवाब नहीं है. वहीं एक और यूजर ने लिखा कि आप परेशान ना हों. हमारे पास आपके लिए एक पोजीशन है, दिल में.

Sshhhh. If I tell you, I’ll be fired… But I can say this much..I’m as excited as you are… https://t.co/6EnseHYZDE

— anand mahindra (@anandmahindra) May 6, 2022