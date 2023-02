जुगाड़ से ऑटो को बना दिया डिजाइनर कार, हर्ष गोयनका ने शेयर किया वीडियो , आप भी चौंक जाएंगे

Desi Jugaad Video : कोई काम करना जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, उससे ज्यादा अहम होता है उसे कम पैसे और कम संसाधनों में पूरा कर देना. वैसे इस कला में दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर भारतीय ही हैं. एक ऐसा ही जुगाड़ू वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें एक शख्‍स ने जुगाड़ से ऑटो को खूबसूरत डिजाइनर कार में बदल डाला. लोग उसकी सोच को सलाम कर रहे हैं.

वीडियो को पहले ट्विटर यूजर आविष्कार नाइक @NaikAvishkar ने पोस्ट किया था. उन्होंने कैप्‍शन में लिखा, नया रिक्शा डिजाइन. इसके बाद मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इसे शेयर किया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. गोयनका ने लिखा, अगर विजय माल्या को कम लागत में एक तीन पहियों वाली टैक्सी डिजाइन करनी होती.

If Vijay Mallya had to design a low cost 3 wheeler taxi @NaikAvishkar pic.twitter.com/q3pTGEV6xL

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 4, 2023