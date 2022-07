चुनौती को सुलझाकर चुनिंदा प्रतिभाओं में हो सकते हैं शामिल, उसके पहले 8 अंक की लाइनों में अकेले 6 को खोजिए

अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय गुजारते हैं, अगर आपको लगता है कि Reasoning में आपका कोई मुकाबला नहीं या फिर आपको लगता है कि कोई पहेली आप चुटकी लगाते Solve कर सकते हैं तो ये पहेली आपके लिए है. दरअसल ट्विटर पर आज कल एक Illusion वाली Image वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि अगर आपने उस तस्वीर में से अंक 6 खोज लिया तो आपका दिमाग दुनिया के टॉप 1% में शामिल माना जाएगा.

@aj_whoWrites ने इस तस्वीर को Twitter पर पोस्ट किया है. इस तस्वीर को देख हो सकता है आपका दिमाग चकरा जाए, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसमें तो अंक 8 के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा. लेकिन अगर आप थोड़ा तसल्ली से दिमाग पर जोर डालेंगे तो हो सकता है कि आप इसमें से अंक 6 खोज भी लें.

ढेर सारे 8 के बीच खोजना है अंक 6

सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आज कल Illusion वाली Image और पहेलियां वायरल हो रही हैं. लोग इन्हें बड़ी संख्या में लाइक और इस पर कमेंट भी करते हैं. @aj_whoWrites के इस पहेली वाले ट्वीट पर कुछ यूज़र्स ने “Ez” तो कुछ ने “मैंने इसे बिना कोशिश किए भी पाया” (Found it without even trying) लिखते हुए कमेंट किया है. कुछ के मुताबिक इस पहेली को सुलझाना चुटकियों का काम है तो कुछ के मुताबिक ये बहुत मुश्किल है. यूज़र्स के मुताबिक ऑप्टिकल इल्यूज़न वाली पहेलियों में ये चुनौती अब तक में सबसे आसान ही होगी. क्योंकि इसके पहले भ्रम वाली हर तस्वीर ने लोगों को पहेली सुलझआने में दिमाग को झकझोर डालने पर मजबूर कर दिया थआ. लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पहली नज़र में ही ढेर सारे अंक 8 के बीच 6 नज़र आ गया, जो ऊपर ने पांचवे नंबर की लाइन में सबसे आखिर में मौजूद था.

अब तक की सबसे आसान पहेली लगी ये

साल 2015 में इसी तरह “The Dress” नाम से एक तस्वीर ने सुर्खियाँ बटोरी थीं. तब”The Dress” तस्वीर को दिखाकर लोगों से इसका कलर पूछा गया था. लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि “The Dress” का कलर Blue, gold या Blue में से क्या है? बहरहाल अभी तो आपको खोजना है कि @aj_whoWrites की पोस्ट की हुई तस्वीर में अंक 6 कहां हैं और अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझिए कि आपका दिमाग दुनिया के top 1% में शामिल है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, Weird news