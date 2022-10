1 लाख बार 'राम' लिखकर बना दिया भगवान संग सीता-लक्ष्मण और हनुमान का चित्र! कलाकारी और धैर्य ने किया दंग

अब तक आपने कला और भक्ति के न जाने कितने ही रूप देखे होंगे. लेकिन जो रूप आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद ही पहले कभी भी किसी ने कहीं देखा होगा. भगवान राम की महिमा से तो सभी परिचित हैं उनके भक्तों की दुनिया में कोई कमी नहीं है लेकिन ऐसी भक्ति कि सिर्फ राम नाम से बेमिसाल चित्रकारी कर डाले ऐसा धैर्य कुछ ही भक्तों में होता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ एक लड़की ने अलग अलग रंगों से भगवान राम के 1 लाख से ज्यादा बार नाम लेकर ज़बरदस्त कलाकारी दिखाई है.

भगवान राम के सहारे जबरदस्त चित्रकारी की करने वाली लड़की का वीडिओ रिटायर्ड एयर मार्शल Aviator Anil Chopra ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया है. जहां एक लड़की ने 10,0011 लाख बार भगवान राम का नाम लिखकर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की ऐसी चित्रकारी कर डाली, जिसे देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे. दावा है कि इससे पहले आपने ऐसी बेमिसाल कलाकारी नहीं देखी होगी.

राम नाम से बना दिया राम का शानदार चित्र

वायरल वीडियो में एक लड़की रंग बिरंगी कलम से सफेद कागज पर भगवान राम का नाम लिख रही है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पेंसिल से ड्रॉ की गई किसी ड्रॉइंग पर लड़की अलग अलग रंगों से राम राम राम लिखती दिख रही है. और जब उसकी लिखावट पूरी होती है, तो भगवान राम समेत माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान वाली पूरे दरबार की तस्वीर उभर आती है. जो बेहद मनमोहक थी. मात्र राम नाम से भगवान की छवि बना देना आसान नहीं. इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य की भी आवश्यकता है, जो इस लड़की ने दिखाया है. राम की भक्ति का ही असर रहा होगा, कि इसके चेहरे पर कोई शिकन या थकान दिखाई नहीं दी. तभी तो उसने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है भगवान राम संग मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान की.

She has written राम 100011 times with different colours, to make this masterpiece. What patience! pic.twitter.com/g8ullUjyEP

— Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) October 27, 2022