दावा- मिल गया एलियन से भरा ग्रह, सिर्फ 2 साल में लोगों के सामने आ जाएगा 'जादू'

कई सालों से दुनिया के कई वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स एलियंस (Aliens Hunting) की खोज में लगे हुए हैं. सालों से दूसरे ग्रहों में रहने वाले जीवों की तलाश (Aliens On Other Planets) की जा रही है. कई सबूत मिलते भी हैं जो वायरल (Proof Of Aliens) होते हैं. हालांकि, इन सबूतों का कोई आधार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. कई साई-फाई मूवीज (Sci-Fi Movies) में भी इन एलियंस का जिक्र होता है लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियर सबूत नहीं मिला है. लेकिन अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) के एस्ट्रोनॉमर्स के दावों की मानें तो उन्होंने ऐसे ग्रह को ढूंढ लिया है, जिसमें एलियंस रहते हैं.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉ निक्कू मधुसूदन (Dr Nikku Madhusudan) द्वारा लीड की जा रही टीम ने एक ऐसे ग्रह को ढूंढा है, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो जीवन की तरफ संकेत देते हैं. इस ग्रह का नाम ह्यसन प्लेनेट (Hycean planets) रखा गया है. ये ग्रह गर्म है और इसमें पानी भी मौजूद होने की संभावना है. इस नए ग्रह पर कई गहरे महासागर हैं. अब ब्रिटिश टीम इसमें बायोसिग्नेचर (Biosignature) ढूंढ रही है, जिससे इस ग्रह में जीवन की निशानी मिल जाए. टीम का मानना है कि ह्यसन प्लेनेट पर मौजूद वातावरण पृथ्वी के जैसा ही है.

एस्ट्रोनॉमर्स का दावा है कि इस नए ग्रह की खोज दुनिया में क्रांति ले आएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे कई ग्रह हैं, जहां जिंदगी हो सकती है. इनकी भी खोज की जा रही है लेकिन इनमें से ह्यसन प्लेनेट पर लगभग उन्होंने जिंदगी को कंफर्म कर दिया है. टीम ने कहा कि सिर्फ अब दो साल की बात है. पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सिर्फ दो साल में एलियंस का सबूत ही नहीं, उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी. ये ग्रह पृथ्वी से मात्र 110 लाइट ईयर की दूरी पर है और इसे K2-18b नाम दिया गया है.