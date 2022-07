चुटकी बजाते ही बना सकते है टाई की नॉट, 10 सेकेंड में ट्रेनिंग देने वाला कमाल का वीडियो

कपड़ों, परिधानों और पोशाक का अपना ही महत्व होता है. कई बार कब-कहां, क्या- कैसे पहनना है, इसकी आवश्यकता और नियम भी होते हैं कुछ. उसी में से एक है फॉर्मल ड्रेसेज जो अक्सर प्रोफेशनल्स, ऑफिस वर्क, या खास मौके और मीटिंग पर पहने जाने वाले ड्रेस के साथ टाई लगाना ज़रूरी हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब केवल टाई की नॉट बनाने न आने के चलते ड्रेस और लुक के साथ समझौता करना पड़ जाता है. लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा.

टाई के झंझट से दूर भागने वालों के लिए ट्विटर पर बड़े काम का वीडियो आया है. @Mirexshotz नाम से एक ट्विटर यूज़र न टाई बांधने की समस्या का चुटकी में हल निकाल लिया. जिसे भी टाई पहनना सिर्फ इसलिए नहीं पसंद की नॉट नहीं बनती, तो उनके लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं. बस उंगलियों पर लपेटिए और हो गया काम. वीडियो को 70 लाख से अधिक व्यूज़ मिल चुके हैं.

टाई बनाना हुआ चुटकियों का काम

ऑफिशियल जगहों और मीटिंग्स का अक्सर ड्रेस कोड होता है सूट, जिसमें टाई एक अनिवार्य अंग होता है. लेकिन ये भी सच है कि टाई की नॉट बनाना, या अच्छी टाई बांधना बच्चों का खेल नहीं. इसे सीखने में काफी वक्त लगता है. कुछ लोग तो पहले ही सोचकर सरेंडर कर देते हैं. तो एक से एक ऐसे भी लोग हैं तो प्रतिष्ठित पदों पर होने के बाद भी टाई नहीं पहन पाते. ऐसे में आपके इस काम को आसान करने के लिए ही आया है ये वीडियो जिसको एक बार देख लेने के बाद टाई बांधने का खौफ खत्म हो जाएगा. 10 सेकेंड से भी कम वक्त में सिर्फ उंगलियों से टाई बांधनी सीख जाएंगे आप. अगर यकीन न हो रहा हो तो खुद देख लीजिए ये वीडियो, जिसमें एक शख्स अपनी चार उंगलियों पर चपेटकर झट से बना देता है टाई की परफेक्ट नॉट.

I never knew knotting a tie was this easy 😩 pic.twitter.com/o3PRKkTqBn

— Mirex Mosez 📸🕊 (@Mirexshotz) July 18, 2022