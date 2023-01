बारहसिंघा की भीड़ में बैठी है चिड़िया, 9 सेकंड में ढूंढने का है चैलेंज, क्या पूरा कर पाए आप?

Can You Spot The Object : कुछ ऐसी पहेलियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके तेज़ दिमाग और बाज़ जैसी तेज़ नज़र का भी पता चलता है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है लेकिन नज़र उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाती. इस बार जो पहेली (Optical Puzzle) हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें आपके एक चिड़िया ढूंढ निकालनी है.

अलग-अलग पहेलियों में इंसान की नज़रों को भ्रमित करने के लिए तरह-तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह की भ्रमित करने वाली एक तस्वीर इंटरनेट (Can you find a hidden bird among reindeers) पर मौजूद है. वायरल हो रही इस तस्वीर में यूं तो बारहसिंघा ही दिखाई दे रहे हैं और उनकी लंबी-लंबी सींघों की भीड़ में एक छोटी सी चिड़िया भी छिपी हुई है. चैलेंज ये है कि 9 सेकंड में आपको इसे ढूंढ निकालना है.

बारहसिंघा की भीड़ में कहां है चिड़िया?

Focus Clinics की ओर से बनाए गए इस ऑप्टिकल एल्यूज़न में एक फेस्टिव सीज़न जैसा सीन दिख रहा है. तस्वीर में बहुत से बारहसिंघा, सेंटा कैप्स और पॉम-पॉम भी दिख रहे हैं. आपके लिए चैलेंज ये है कि इन सबकी भीड़ के बीच छिपी हुई एक छोटी सी चिड़िया को ढूंढ निकालना है. ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 9 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है. अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स तेज़ हैं, तो फटाफट ढूंढ निकालिए कहां छिपी हुई है चिड़िया?

लंबी-लंबी सींघों की भीड़ में एक छोटी सी चिड़िया भी छिपी हुई है. (Credit-Focus Clinics)

क्या दिख गई आपको छोटी चिड़िया?

हमें पता है कि इस तरह की तस्वीरों से चीज़ें ढूंढ-ढूंढकर अब आपकी नज़रें और दिमाग दोनों ही काफी कुशल हो चुके हैं. ऐसे में हमें तो उम्मीद है कि आपने चिड़िया को अब तक ढूंढ निकाला होगा. अगर ऐसा नहीं है, तो आपके लिए हिंट ये है कि चिड़िया भी लाल रंग की ही है.

हम आपको जवाब वाली तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं.

आप जैसे ही ज़रा नज़दीक से तस्वीर को देखेंगे आपको चिड़िया दिख जाएगी. अगर अब भी आप इसे ढूंढ नहीं पाए हैं, तो इसके लिए हम आपको जवाब वाली तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं.

