आमों के बीच में कहीं छिपा हुआ है तोता, तेज़ नज़र वाले ढूंढ लेंगे सिर्फ 5 सेकेंड में!

Optical Illusion Spot A Parrot: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है. तस्वीर में सैकड़ों आमों के बीच छिपे एक तोते को ढूंढ निकाला है, जो अच्छे-अच्छों की नजरों को धोखा दे रहा है.

नजरों को भ्रमित करने वाली तस्वीर में आम के ढेर के बीच एक तोता (Can You Find a Parrot in Mangoes) छिपा हुआ है, जो आमों के बीच यूं घुला-मिला है कि इस तस्वीर को देखकर उसे ढूंढना मु्किल साबित हो रहा है. हालांकि तेज़ नज़र वाले इसे तुरंत ही खोज लेंगे. आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखिए, क्या पता आपकी नज़र तोते तक तुरंत ही पहुंच जाए.

आमों के बीच कहां छिपा है तोता?

वायरल हो रही तस्वीर में बहुत सारे आम रखे हुए हैं. इन आमों का रंग लाल, पीले और हरे रंग के हैं. इनके बीच ही एक तोता भी बैठा हुआ है, जिसे पहचान पाना आसान नहीं है. दरअसल तोते का रंग भी आमों के जैसा ही है, ऐसे में उस पर नज़र पड़ ही नहीं पाती. ऐसा नहीं है कि तोता कोई ज्यादा छिपा है, वो नज़र के सामने ही है, लेकिन उसे ढूंढ पाना मुश्किल है. तस्वीर में सिंधुरा आम की किस्म देखी जा सकती है, जो तमिलनाडु की एक खास किस्म है, जो तोते के रंग से बहुत ज्यादा मिलता-जुलता है.

भ्रमित करने वाली तस्वीर में आम के ढेर के बीच एक तोता छिपा हुआ है.

क्या आपको मिल गया तोता?

तस्वीर में तोते को देखने के लिए आपको ज़रा अपनी आंखें कोने-कोने तक घुमानी पड़ेंगी. वो एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ है. आपके लिए 5 सेकेंड में इसे ढूंढने का चैलेंज था. अगर आप इसे खोज पाए हैं, तो ठीक है लेकिन वरना आप थोड़ा ग्रेस टाइम ले सकते हैं.

अब भी आपको तोता नहीं मिल पाया है, तो तस्वीर में इसे देखा जा सकता है.

अगर अब भी आपको तोता नहीं मिल पाया है, तो तस्वीर में इसे देखा जा सकता है. वैसे ये काफी आश्चर्यजनक है कि तोते का रंग आम से इस कदर मिलता जुलता है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news