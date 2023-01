तस्वीर में दिखा क्या कोई नंबर? मुश्किल है ये पहेली, सॉल्व करने के लिए चाहिए पारखी नज़र

Find the Hidden Numbers in Picture: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसे डिकोड करने की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है. आज भी आपके लिए हम ऐसी ही एक तस्वीर लेकर आए हैं.

हम आपको न तो कोई चीज़ ढूंढने के लिए कह रहे हैं, न ही कोई अंग्रेज़ी-हिंदी के शब्द, बल्कि जो कुछ भी वो आंखों के सामने ही मौजूद है. तस्वीर में काले और सफेद पैटर्न के पीछे कुछ नंबर लिखे हुए हैं. आपको ये नंबर 12 सेंकेंड के अंदर ढूंढ निकालने हैं. यकीन मानिए ये काम उतना आसान नहीं है, जितना लग रहा है. कुछ नंबर तो आपको साफ दिख जाएंगे, लेकिन आपको फोकस उन पर करना है, जो मुश्किल से दिख रहे हैं.

पैटर्न में छिपे हैं कितने नंबर?

तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कुछ अंक छिपे हुए हैं. लोग इन अंकों को खोज नहीं पा रहे हैं. अगर आपकी नज़रें हैं तेज़ तो तस्वीर में छिपी अंक को खोजिए. सोशल मीडिया पर लोग परेशान हैं. वैसे आपको क्या लगता है, कितने नंबर होंगे इस तस्वीर में. ज़रा सोच समझकर जवाब दीजिएगा. काले और सफेद रंग के पैटर्न वाली तस्वीर को लोगों ने खूब देखा है और नंबर ढूंढने की कोशिश की है. तस्वीर को देखने के बाद आखें परेशान हो जाती हैं और लगातार 10 सेकेंड देखने में तो दिमाग ही घूम जाता है. फिर भी जिसकी नज़रें तेज़ हैं, वो नंबर्स को ढूंढ लेगा.

नंबर 12 सेंकेंड के अंदर ढूंढ निकालने हैं.

लोगों ने दिए तरह-तरह के जवाब

तस्वीर को @SJosephBurns नाम के यूज़र ने शेयर किया है. इस तस्वीर पर कई लोगों ने अपने जवाब दिए हैं. आप भी कोशिश कीजिए, क्या पता आपको सारे ही नंबर दिख जाएं.

Test your observation skills: How many numbers can you see? pic.twitter.com/uXktK0hEmv — Steve Burns (@SJosephBurns) January 17, 2023

वैसे आप भी अपनी तेज़ नज़र से ये तो जान ही चुके होंगे कि कितने नंबर हैं. जी हां, इस तस्वीर में कुल 7 नंबर हैं – 3452839.

