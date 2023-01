तस्वीर में ढूंढ निकालना है फुटबॉल, चैलेंज है 10 सेकंड का, पूरा कर पाएंगे सिर्फ जीनियस

Find Soccer Ball Among the Pandas in 10 Seconds: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें पांडा के चेहरों के बीच में (Can you Spot the Soccer Ball) फुटबॉल ढूंढ निकालनी है.

दरअसल तस्वीर में बहुत सारे पांडा के चेहरे बने हुए हैं, इन्हीं के बीच में एक फुटबॉल भी छिपी हुई है, जो नज़र नहीं आ रही. करना आपके ये है कि 10 सेकेंड के अंदर फुटबॉल ढूंढ निकालना है. अगर आप इस काम को कर पाए, तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता काफी अच्छी है. ये तस्वीर इस तरह से बनाई गई है कि आपके लिए पांडा के चेहरों और तमाम तरह की चीजों के बीच फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल साबित हो रहा है.

कहां छिपी हुई है फुटबॉल

इस भ्रमित करने वाली तस्वीर को भी Bright Side की ओर से शेयर किया गया है. तस्वीर में बहुत से पांडा दिखाई दे रहे हैं, जो अपने अलग-अलग एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं. कोई ऊपर देख रहा है तो कोई नीचे, कोई दायें देख रहा है तो कोई बांए. उनके लिए तस्वीर में बांस भी मौजूद है, लेकिन आपको कॉन्संट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर. आपको करना ये है कि क्यूट पांडाज़ के बीच में छिपी हुई एक फुटबॉल को ढूंढ निकालना है, वो भी 10 सेकेंड के अंदर.

आपको करना ये है कि क्यूट पांडाज़ के बीच में छिपी हुई एक फुटबॉल को ढूंढ निकालना है. (Credit- Bright Side)

क्या मिल गई आपको सॉकर बॉल?

तस्वीर में काफी कुछ दिख रहा है, सिवाय उस एक फुटबॉल के, जिसकी शिद्दत से तलाश की जा रही है. ज़रा गौर फरमाएंगे तो आपको वो तय समय के अंदर ही मिल जाएगी. आपके लिए हिंट ये है कि फुटबॉल तस्वीर के दायीं ओर नीचे की तरफ है.

हिंट ये है कि फुटबॉल तस्वीर के दायीं ओर नीचे की तरफ है. (Credit- Bright Side)

वैसे तो हमें उम्मीद है कि पारखी नज़रों ने इसे ढूंढ लिया होगा लेकिन जो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ऊपर दी गई तस्वीर में इसे दिखाया गया है. अगले ऑप्टिकल एल्यूज़न के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news