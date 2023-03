हरी घास के मैदान में पड़ी है टेनिस बॉल, 4 सेकंड का है चैलेंज, क्या ढूंढ पाए आप?

Find Tennis Ball in the Grass in 4 Seconds: सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा है और लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको एक टेनिस बॉल (Can You Spot Tennis Ball in This Picture) ढूंढ निकालना है, जो सामने ही पड़ा हुआ है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा.

इंसान के IQ स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए इस तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं. इनमें से कुछ को तो प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है तो कई तस्वीरें ऐसी क्लिक हो जाती हैं कि वो ऑप्टिकल एल्यूज़न बन जाती हैं. ये भी एक ऐसी ही तस्वीर है, जिसमें मैदान में हरी-हरी घास लगी हुई है. इसी के बीच कहीं एक टेनिस बॉल भी मौजूद है, जिसे ढूंढने का चैलेंज आपको दिया जा रहा है.

मैदान में मौजूद है टेनिस बॉल

आंखों को भ्रमित करने के लिए कुछ तस्वीरें बनती हैं तो कई बार प्राकृतिक रूप से ही भ्रम पैदा हो जाता है. ये रंगों, आकार और पैटर्न से भी बन सकता है. इस तस्वीर में भी मैदान में हरे रंग की घास उगी हुई है. इसी के बीच कहीं एक टेनिस बॉल भी गिर गई है. वैसे तो ये सामने ही है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ रही है. आपको करना ये है कि 4 सेकंड में इसे ढूंढकर दिखाना है. तो देर कैसी फटाफट ये चैलेंज लेकर पूरा कर दीजिए.

हरी घास के ऊपर पड़ी हुई टेनिस बॉल ढूंढ निकालनी है.

क्या आपको मिल गई बॉल?

तस्वीर में टेनिस बॉल कहीं छिपी हुई नहीं है, वो बिल्कुल सामने है. इस तरह की पजल्स को सॉल्व करने वाले लोगों ने अब तक शायद इसे ढूंढ भी लिया होगा, लेकिन जो अब भी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हिंट ये है कि ये घास के ऊपर है.

हिंट ये है कि ये घास के ऊपर है.

आप सफेद रंग की छोटी सी चीज़ से कनफ्यूज़ ज़रूर हुए होंगे, लेकिन ये बॉल हरे रंग की थी. यही वजह है कि वो हरी घास में घुलमिल गई थी.

