तस्वीर में ढूंढनी है फरवरी की सही स्पेलिंग, 8 सेकंड का है चैलेंज, पूरा कर पाएंगे सिर्फ जीनियस!

Find The Correct Spelling of February in 8 Seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न हों या फिर दिमाग का दही बनाने वाली पहेलियां, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो वक्त का पता ही नहीं चलता. वैसे ये टाइम बिताने के लिए नहीं होतीं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. इस बार जो पहेली वायरल (Viral Alphabetical Puzzle) हो रही है, उसमें अंग्रेज़ी के एक महीने की स्पेलिंग को ढूंढकर दिखाना है.

आपने फोटो में ऑब्जेक्ट ढूंढने वाली तमाम पहेलियां देखी होंगी और उससे जुड़े हुए चैलेंज को पूरा भी किया होगा. तस्वीर में फरवरी महीने की सही स्पेलिंग ढूंढ निकालनी है, जिसके लिए 8 सेकंड का वक्त दिया गया है. इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको ज़रा आंखें गड़ाकर देखना पड़ेगा कि फरवरी की सही स्पेलिंग कहां लिखी हुई है.

कहां लिखी हुई है फरवरी की सही स्पेलिंग

अगर आप सोचते हैं कि पहेलियां सिर्फ वक्त काटने का साधन होती हैं या फिर इसे लोग मज़े-मज़े में सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है. इन पहेलियों को जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को शार्प करता है और बताता है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा ज्यादा सक्रिय है. इस पहेली में भी पीले रंग के बैकग्राउंड पर काले लेटर्स से फरवरी से जुड़ी स्पेलिंग लिखी गई हैं. इन सबमें February की स्पेलिंग को उलझाकर कई बार लिखा गया है. आपको करना ये है कि इनके बीच से ‘February’ शब्द को ढूंढना है. इस काम के लिए आपको 8 सेकंड का वक्त दिया गया है.

तस्वीर में फरवरी महीने की सही स्पेलिंग ढूंढ निकालनी है.

क्या मिल गया सही जवाब?

जो लोग सही शब्द तक 8 सेकंड के अंदर उनको बहुत-बहुत बधाई लेकिन जिन्होंने थोड़ा ज्यादा समय लेकर भी शब्द ढूंढ निकाला है, उनकी भी नज़रें कम नहीं हैं. जिन्हें ये अब तक नहीं मिला है, उनके लिए हिंट ये है कि सही स्पेलिंग बाईं ओर मौजूद है.

हिंट ये है कि सही स्पेलिंग बाईं ओर मौजूद है.

अब जो लोग इसे अब तक नहीं ढूंढ पाए थे, उनके लिए तस्वीर में इसका जवाब दिया गया है. आप इसे देख सकते हैं.

