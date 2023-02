दिमाग को घुमाकर रख देगा ये चैलेंज, खिलौने के बीच छिपी है गुड़िया, तसल्ली से 15 सेकेंड में ढूंढिए!

Can you find the Hidden Doll Among Toys: वैसे तो इंसान की फितरत ही होती है कि वो कुछ न कुछ अलग ढूंढता रहता है. खासतौर पर अगर बहुत सी चीज़ों के ढेर से कुछ एक चीज़ ढूंढ निकालनी हो हम इसे चैलेंज के तौर पर लेते हैं और अपना बेस्ट देने में जुट जाते हैं. एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें लोगों को चैलेंज दिया गया है एक डॉल को ढूंढ निकालने का.

आपने एक से बढ़कर एक ऑप्टिकल एल्यूज़न सॉल्व किए हैं. कभी ब्लॉक्स के पीछे से जानवर को ढूंढ निकाला है तो कभी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से ऑब्जेक्ट्स को खोज लिया है. इतना ही नहीं शब्दों और गणित की पहेलियां भी आप सॉल्व कर चुके हैं. आज आपके लिए इससे अलग एक तस्वीर पेश की जा रही है, जिसमें एक छोटा टॉय ढूंढना वाकई मुश्किल भरा काम है.

तस्वीर में ढूंढनी है एक गुड़िया

अब तक दिए जाने वाली भ्रमित करने वाली तस्वीरों में आपके लिए चीज़ें काफी क्लियर दिखाई जाती थीं, इसलिए आपको वक्त भी उसी हिसाब से दिया जा रहा है. आमतौर पर जहां 6-9 सेकेंड में चीज़ें आप ढूंढ निकालते हैं, वहीं इस बार आपको पूरे-पूरे 15 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है. यहां खिलौनों की भीड़ भी कुछ ज्यादा है और ये सारे रंग-बिरंगे हैं. ऐसे में गुड़िया को ढूंढना आपके लिए आसान साबित नहीं होने वाला है. रिसर्च बताते हैं कि इस तरह के टास्क हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को तेज़ करते हैं.

टाइमर सेट है 15 सेकंड का और आपको ढूंढनी है खिलौनों के बीच से एक गुड़िया. (Credit- Channel Mum)

क्या पूरा कर पाए आप चैलेंज?

ये चैलेंज हर किसी के लिए काफी ट्रिकी साबित हो रहा है क्योंकि शायद आप जैसी डॉल की कल्पना कर रहे हैं, वैसी ये हो भी नहीं. चलिए आपके लिए एक हिंट ये भी है कि डॉल का पूरा चेहरा नहीं है, लेकिन वो खिलौने के ढेर के बीच मौजूद है.

तस्वीर में इसका जवाब भी देख सकते हैं. (Credit- Channel Mum)

अगर आप तस्वीर को नीचे की ओर से बाएं की तरफ से देखेंगे, तो आपको डॉल का सिर दिख जाएगा. आप तस्वीर में इसका जवाब भी देख सकते हैं.

