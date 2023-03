P की भीड़ में ढूंढ निकालना है F,वक्त है 5 सेकंड का! लगता है आसान पर मुश्किल है चैलेंज ....

Spot the F among all Ps: पहेलियां तो वही मज़ेदार होती हैं, जिनमें आपके दिमाग और आंखों को खासी मशक्कत करनी पड़े. कई बार आंखों को भरमाने वाली इन पहेलियों में सब कुछ साफ-साफ दिख रहा होता है लेकिन बनाने वाले हमारे दिमाग से कुछ यूं खेल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो हम ढूंढ रहे हैं, वो कहां गुम हो गया. खासतौर पर अगर ये पहेली गणित या किसी अंग्रेज़ी के लेटर या वर्ड से जुड़ी हुई हो, तो मुश्किल और बढ़ जाती है.

आपने तस्वीरों में से चीज़ें खोजने का चैलेंज तो खूब लिया है और उसे पूरा भी किया है, लेकिन आज हम आपको जो चैलेंज देने जा रहे हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने का नहीं है. यहां आपको सीधे-सीधे तौर पर एक ही तरह के लेटर्स के बीच एक ऑड लेटर ढूंढकर दिखाना है. सुनने में ये चैलेंज आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये तस्वीर आंखों को धोखा देने में माहिर है. आप खुद ही ट्राई करके देख लीजिए.

P की भीड़ में कहां छिपा है F?

ये ब्रेन टीज़र कमाल का है क्योंकि ये आंख और दिमाग दोनों को कम पर लगा देता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इसे शेयर किया गया है और तब से लोग P की भीड़ में F को ढूंढ-ढूंढकर परेशान हो चुके हैं. ऐसा नहीं है कि उन्हें F मिल ही नहीं रहा है, बस जहां इसे दिखना चाहिए और जितनी देर में दिखना चाहिए, वहां नहीं दिख रहा. आपके लिए चैलेंज सिंपल का है तस्वीर में अलग-अलग साइज़ के P लेटर्स बने हुए हैं, आपको करना ये है कि इसमें से 5 सेकंड के अंदर-अंदर एक F ढूंढ निकालना है. हां, हेडिंग वाले F काउंट नहीं किए जाएंगे.

आपको सीधे-सीधे तौर पर एक ही तरह के लेटर्स के बीच एक ऑड लेटर ढूंढकर दिखाना है. (Credit- Reddit)

क्या पूरा कर पाए आप चैलेंज?

वैसे आपको बता दें कि ऑप्टिकल एल्यूज़न सॉल्व करने के महारतियों ने भी इस चैलेंज के आगे हार मान ली है. उन्हें 5 सेकंड में F नहीं दिखाई दिया. क्या आपको ये दिख गया है? अगर नहीं तो हिंट ये है कि आप ज़रा दाहिने साइड के P में इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए.

आप ज़रा दाहिने साइड के P में इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए. (Credit- Reddit)

दाहिनी ओर बने P वाले दूसरे बंडल में चौथी लाइन में ये शैतान F छिपा हुआ था, जिसे ढूंढने में लोगों के पसीने छूट गए.

