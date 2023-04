ग्रिड वाली तस्वीर में आखिर क्या लिखा है? हिल गया अच्छे-अच्छों का दिमाग, आप भी ट्राई कीजिए ...

Can you find the message hidden in the grid: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगे. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ढूंढकर निकालना है छुपा हुआ मैसेज.

तस्वीर में बने हुए पैटर्न आपको इतना भ्रमित कर देते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी आपको आसानी से कुछ दिखाई नहीं देता है. फोटो में काली और सफेद रंग की धारियों से पैटर्न बना हुआ है और इसके पीछे कुछ लिखा भी हुआ है. आपको करना ये है कि इस स्लोगन को पहचानना है. आपको इस काम को तसल्ली से करना है क्योंकि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है.

क्या लिखा है ग्रिड के पीछे ?

दिमाग को भरमाने वाली वाली इस तस्वीर की रेडिट पर beautyaal की ओर से शेयर किया गया है. इसे सॉल्व करने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं. काले और सफेद रंग की ग्रिड्स ये तस्वीर बनाई गई है. इनके बीच में ही वो वाक्य लिखा हुआ है, जिसे आपको ढूंढना है. अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं कि यकीन मानिए आपकी फोकस करने की क्षमता ज़बरदस्त है. हालांकि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन आप जितनी जल्दी ये कर दिखाएंगे, वो रिकॉर्ड बन जाएगा.

क्या आप पूरा कर पाए चैलेंज?

इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने अपना जवाब दिया है. किसी ने कहा कि उसे ग्रिड के पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी का कहना था कि वो आधा ही इसे देख पा रहे हैं. वैसे आपके लिए एक ट्रिक ये है कि ज़रा दूर से इसे देखने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ साफ दिख जाएगा. अगर अब भी आप इसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको हम जवाब बतता देते हैं. इस तस्वीर पर लिखा है- Soulwax NY Excuse.

