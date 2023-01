पिंजरे से उड़ गया है तोता, 7 सेकंड में ढूंढ निकालने का है चैलेंज, तेज़ नज़रों वाले ही करें कोशिश!

Spot a Parrot puzzle: कई बार हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं और कई बार उन्हें ट्रिक के ज़रिये ऐसा भरमाया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता. ऐसी ही ट्रिक को Optical Illusion कहते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर वायरल एक तस्वीर (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें आपको एक तोता (Can you Spot the Parrot) ढूंढ निकालनी है.

आपने ऐसी कई पहेलियां सुलझाई होंगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग ही है. इस तस्वीर में यूं बहुत से पक्षी दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके आस-पास कोई तोता (Spot a Parrot in Puzzle) देख लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी नज़रें बाज़ से कम नहीं हैं. वायरल हो रही पिक्चर में एक बिल्डिंग की बालकनी में मौजूद पिंजरे से तोता उड़ गया है. आपको करना ये है कि 7 सेकेंड के अंदर-अंदर तोते को ढूंढ निकालना है.

तस्वीर में ढूंढ निकालना है तोता

वायरल हो रही तस्वीर को Bright Side की ओर से शेयर की गई है. इस तस्वीर में अलग-अलग फ्लैट्स के अंदर से लोग निकले दिख रहे हैं. उनके हाथ में पिंजरे हैं और उनमें से कुछ पक्षी बाहर उड़ रहे हैं. एक नीली शर्ट वाले शख्स के चेहरे पर आप शॉक देख सकते हैं क्योंकि उसका तोता कहीं उड़ गया है. आपको करना ये है कि तस्वीर में से उस तोते को ढूंढकर दिखाना है. इस काम के लिए आपके पास कुल 7 सेकेंड का वक्त है. तो आप शुरू हो जाइए.

(Credit- Bright Side)

कहां छिपा हुआ है तोता?

हम जानते हैं कि इतने पक्षियों के बीच से एक तोते को ढूंढ निकालना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़रें शार्प हैं, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है. आपके लिए हिंट ये है कि तोता बायीं तरफ एक खिड़की में बैठा हुआ है.

(Credit- Bright Side)

अगर आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको इसका जवाब भी तस्वीर के ज़रिये दे रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आपको इस पहेली में मज़ा आया होगा.

