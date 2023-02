YELLWO की भीड़ में ढूंढ निकालना है YELLOW, 7 सेकंड का है चैलेंज, पूरा कर पाए आप?

Can You Find The Word Yellow: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आपको सामने दिखने वाली चीज़ भी गायब दिखाई देने लगे. एक बार फिर ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion) हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आपको ढूंढकर निकालना है एक अंग्रेज़ी का एक शब्द.

नज़रों का भ्रम कुछ ऐसा है, जो सामने मौजूद चीज़ को भी गायब कर देता है. मसलन आप ऐसी तमाम पहेलियां देख चुके होंगे, जहां कोई सामान इस तरह से रख दिया जाता है कि हम लाख ढूंढने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पाते. कुछ ऐसा ही शब्दों के साथ भी होता है. तमाम गलत शब्दों के बीच एक सही शब्द भी हो, तो उसे खोजने में दिमाग खपाना पड़ जाता है. ऐसा ही ये चैलेंज भी है, जिसे सॉल्व करने में आपको खूब मज़ा आएगा.

यलो की सही स्पेलिंग दिखी आपको?

तस्वीर में एक ही शब्द की स्पेलिंग को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उसमें से सही स्पेलिंग ढूंढना मुश्किल टास्क साबित हो रहा है. हर उम्र के लोग इस पहेली पर अपनी नज़रें आज़मा सकते हैं क्योंकि पीले रंग की अंग्रेज़ी स्पेलिंग Yellow तो सबको पता होती है. करना इतना है कि इसे तस्वीर में 7 सेकेंड के अंदर-अंदर ढूंढकर दिखाना है. सिर्फ 2 फीसदी लोग ये चैलेंज पूरा कर पाए हैं. क्या आप इसमें से Yellow ढूंढ पाए हैं?

आपको यलो की सही स्पेलिंग ढूंढ निकालनी है.

अब जान लीजिए सही जवाब…

इस तरह के ऑप्टिकल एल्यूज़न आपके दिमाग की विश्लेषण करने की क्षमता को बताते हैं. कुछ लोग अलग तरह से इसे ढूंढ रहे होंगे तो किसी का तरीका बिल्कुल अलग होगा. बस, जो तरीका आपको जल्दी Yellow तक पहुंचा रहा है, वही आपके ब्रेन की स्मार्ट फंक्शनिंग को बताता है.

जवाब आप तस्वीर में देख सकते हैं.

वैसे हमें उम्मीद है कि आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए, तो जवाब आप तस्वीर में देख सकते हैं.

