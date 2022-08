जबड़ा देखकर जानवर पहचान पाए आप ? खतरनाक दांतों से तमाम करता है शिकार का काम

सोशल मीडिया (Viral Puzzle on Social Media) पर हर रोज़ ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनके बारे में अंदाजा लगाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. इस वक्त ऐसी ही तस्वीर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. तस्वीर में एक जानवर का जबड़ा और उसके ऊबड़-खाबड़ लेकिन नुकील दांत दिख रहे हैं. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इस हिंट से उस जानवर का पता लगाएं, जिसके जबड़े की ये तस्वीर है.

हाल ही में आईएफएस अधिकारी सुरेंद्र मेहरा (IFS officer Surendra Mehra) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से जानवर के जबड़े वाली तस्वीर पोस्ट की है. IFS अधिकारी ने इंटरनेट यूजर्स से सोशल मीडिया पर जानवर के नाम का अनुमान लगाने को कहा है. IFS सुरेंद्र मेहरा भारतीय वन सेवा (IFoS) के 1999 बैच के सदस्य हैं और अपने सोशल मीडिया पेज से ऐसी दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

आखिर किस जानवर का है ये जबड़ा

शेयर की गई तस्वीर क्लोज अप फोटो (Close Up Photo) है, जिसमें सिर्फ जानवर का जबड़ा और उसके दांत दिखाई दे रहे हैं. कैप्शन में फोटो के साथ लिखा गया है – ये जब है, क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन है ? वायरल हो रही इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. इस तस्वीर को पहली बार में देखकर कुछ समझ में नहीं आता है. चूंकि ये सिर्फ जबड़े की ही फोकस्ड फोटो है, ऐसे में आप देखने के बाद इसमें अपना पूरा दिमाग खपाने की कोशिश करेंगे. ज़रा सोचिए तो, ये कौन का जीव है.

लोगों ने लगाया अलग-अलग अनुमान

वायरल हो रही तस्वीर को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अधिकारी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते तमाम तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए. कुछ यूज़र्स ने इसे सांप बताया है. एक यूज़र ने लिखा – ‘ये सांप के नुकीले दांत हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि कौन सा सांप है.’ वैसे आपको क्या ये सांप लग रहा है? चलिए आप खुद इसका पूरा व्यू देख लीजिए.

JAWS … 🐊

DYK there are 3 crocodilian species found in #India , Mugger, Ghariyal & Salt-Water Crocodile…

Odisha’s #Kendrapara is the only district in India where all three species of #crocodiles are found.@susantananda3 @ForestDeptt @skratho @dmkendrapara @moefcc pic.twitter.com/8uEawGC44K

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) August 24, 2022