तस्वीर में क्या देख पा रहे हैं आप चिड़िया? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है घुमाने वाली तस्वीर

Spot The Object Puzzle: हमारी आंखों को भ्रमित करने के लिए कभी मनोवैज्ञानिकों तो कभी कुछ फर्म्स ऐसे ऐसे Optical illusion बनाते हैं, जिन्हें क्रैक करना मुश्किल हो जाता है. यह ट्रिकी ऑप्टिकल एल्यूज़न को देखकर ही हमारा दिमाग घुमाकर घूम कर रह जाता हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है. इस वक्त एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Picture of Bird Puzzle) हो रही है, जिसमें चिड़िया ढ़ूंढने में दिमाग घूम जाता है.

सोशल मीडिया पर एक शेयर की गई एक तस्वीर को कुछ इस तरह क्लिक किया गया है कि इसमें छिपा हुआ ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है. बागामुरुगन पी (Balamurugan P) नाम के वन अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर साझा की है, जिसमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है. उन्होंने चैलेंज ये दिया है कि पेड़ पर एक चिड़िया भी मौजूद है, जिसे ढूंढकर दिखाना है.

तस्वीर में कहां दिख रही है चिड़िया?

तस्वीर को देखकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इसमें दिखाई दे रहे पेड़ में लाख ढूंढने के बाद भी चिड़िया नहीं दिख रही है. इस तस्वीर को इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में क्लिक किया गया है. तस्वीर को बागामुरुगन पी (Balamurugan P) नाम के वन अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और पेड़ की इस तस्वीर में एक चिड़िया ढूंढने का चैलेंज दिया है. तो फिर देर कैसी, आपको अगर चिड़िया अपने नेस्ट में आराम करती दिखी हो, तो ज़रुर बताएं क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ही दिखी है.

Let me know what you see… pic taken at @IGNFA_GoI @rameshpandeyifs @ParveenKaswan @PraveenIFShere @IfsMadhu @SivarambabuM pic.twitter.com/W5lCxAKnuz

— Balamurugan P (@bmbalap) December 10, 2022