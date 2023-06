Can You Spot 2 in This Picture Within 7 Seconds: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं.

दरअसल तस्वीर में बहुत से नंबर्स अलग-अलग बैकग्राउंड पर लिखे गए हैं, जिसे आपको 7 सेकेंड में ढूंढ निकालना है. अगर आप इस काम को कर पाए, तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता काफी अच्छी है. ये तस्वीर इस तरह से बनाई गई है कि रंगों और डिजिट्स के मेल में एक नंबर तक पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा है.

ढूंढ निकालना है 2 नंबर

इस तस्वीर को ब्राइट साइड (Bright Side) की ओर से डिज़ाइन किया गया है.तस्वीर में कुल तीन रंग की लाइनें बनाई गई हैं. हर लाइन में कुछ नंबर लिखे गए हैं, जिसमें से आपको ‘2’ ढूंढ निकालना है. इस काम को सिर्फ वही लोग पूरा कर पाएंगे, जिनकी आंखें बाज़ की तरह तेज़ हैं. अगर आप इसे 7 सेकंड में खोज लेते हैं, तो ये आपको जीनियस साबित कर देगा.

आपको 2 नंबर ढूंढकर दिखाना है. (Credit- Bright Side)

आप पूरा कर पाए चैलेंज?

वैसे तो इस तरह के चैलेंज पूरा करने में माहिर लोग तो अब तक इसमें नंबर को ढूंढकर निकाल भी चुके होंगे लेकिन अगर आप ढूंढने में अब भी परेशान हैं, तो आपके लिए हिंट ये है कि ज़रा बाईं ओर से इसे देखिए.

अलग-अलग रंगों में नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. (Credit- Bright Side)

रंगों की वजह से आपकी नज़रें सही नंबर से पहले ही फिसल रही होंगी. अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो तस्वीर में इसका जवाब देख सकते हैं.

