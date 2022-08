तस्वीर में अगर आपने ढूंढ निकाले 4 चीते, तो आपकी नज़र से बच नहीं सकती सूई भी !

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है 4 चीतों को ढूंढ निकालने का.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑप्टिकल एल्यूज़न (Viral Optical Illusion) में हर रोज़ कुछ न कुछ नया दिखाई देता है. The Sun में इस नई भ्रमित करने वाली तस्वीर के बारे में कहा गया है कि अगर आप इसमें छिपे हुए 4 चीतों को ढूंढ पाए, तो आपको अपनी नज़र पर गर्व करना चाहिए क्योंकि 99 फीसदी लोग ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए हैं. अगर ये काम 30 सेकेंड के अंदर आप कर पाए तो नया रिकॉर्ड कायम कर देंगे. ये टास्क सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है, वाकई उतना ही मुश्किल है.

चट्टानों के बीच छिपे हैं 4 चीते

जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे बोत्सवाना के मशातु गेम रिज़र्व में इसी साल जुलाई के महीने में खींची गई है. इसे 40 साल के फोटोग्राफर विलियर स्टीन ने खींचा है, जो फोटोग्राफिक गाइड भी हैं. उन्होंने तस्वीर इस तरह से खींची है कि इसमें पहाड़ों के बीच 4 चीतों को कैप्चर किया गया है. हालांकि इन्हें ढूंढ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है. चीता को कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल काम होता है और इसम तस्वीर में तो 4-4 चीते मौजूद हैं. बस आपको ज़रा ध्यान केंद्रित करके इन्हें ढूंढ निकालना है.

आप तस्वीर में छिपे हुए 4 चीतों को ढूंढ पाए, तो आपको अपनी नज़र पर गर्व करना चाहिए.

आसान नहीं है चीतों को ढूंढ पाना

तस्वीर में आप अपनी नज़रों को ऊपर से नीचे तक दौड़ाने के बाद अगर चारों चीतों को ढूंढ पाए हैं, तो ये बेहतरीन है. अगर अब भी आप इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हिंट ये है कि चारों चीते नीचे की ओर हैं और लगभग एक सीध में हैं.

अगर अब तक आप इन्हें ढूंढ पाए हैं, तो अब देख लीजिए.

अब तो आप तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे कि चीतों को ढूंढ पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है. ये अलग-अलग जगहों पर छिपे हुए हैं और तस्वीर इतनी कुशलता से ली गई है कि आपको इन्हें ढूंढने में खासी मशक्कत करनी पड़ेगी.

