Spot a butterfly in this picture within 7 seconds: आप अगर कभी भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल चेक करना चाहते हैं या फिर अपने दिमाग और आंखों के कोऑर्डिनेशन के बारे में समझना चाहते हैं तो ऐसी कुछ पहेलियां ज़रूर सॉल्व कीजिए, जो आपको चैलेंज करती हों. मनोवैज्ञानिक और कुछ फर्म्स ऐसी तमाम पज़ल्स बनाती हैं, जो आपको कनफ्यूज़ करें लेकिन आपको सही जवाब तक पहुंचना ही होता है.

आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही पहेली लेकर आए हैं, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन की क्षमता को टेस्ट करने वाली है. इसमें आपको बहुत सारे सुंदर-सुंदर फूलों के नज़ारे में से कुछ ऐसा ढूंढना है, जो आसानी से आपकी नज़र में नहीं आएगा. आप एक बार इस चैलेंज को लेकर तो देखिए, ये काफी दिलचस्प है.

फूलों के बीच कहां छिपी है तितली?

इस ब्रेन टीज़र को Hopes Grove Nurseries की से बनाकर शेयर किया गया है. ये आपकी आंखों की शार्पनेस को चेक करने वाला क्योंकि आपको रंग-बिरंगे बैकग्राउंड के बीच से एक छोटी सी तितली ढूंढ निकालनी है. इस काम के लिए आपको 7 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है. वैसे तो ये काम आसान नहीं है लेकिन जो भी 7 सेकंड में इसे ढूंढ लेगा, उसकी नज़रों से यकीन मानिए सूई भी नहीं बच पाएगी.

फूलों वाली एक तस्वीर में बैठी हुई एक तितली ढूंढ निकालनी है. (Credit- Hopes Grove Nurseries)

अगर नहीं मिल पाई तितली …

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपको तितली मिल गई होगी लेकिन अगर अब भी ये आपको नहीं दिखी है, तो हिंट ये है कि तितली का रंग नारंगी है और वो ऐसे ही एक फूल पर बैठी हुई है.

तितली का रंग नारंगी है और वो ऐसे ही एक फूल पर बैठी हुई है.(Credit- Hopes Grove Nurseries)

अगर आप तय वक्त में इसे नहीं ढूंढ पाए, तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं और अगर चैलेंज आपने वक्त से पूरा किया है आपको बहुत-बहुत बधाई.

