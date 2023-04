कालीन पर पड़ा है सिक्का, नहीं आ रहा किसी को नज़र, 9 सेकंड में आप ढूंढकर दिखाइए!

Spot A Coin On The Rug Within 9 Seconds: घुमाऊ पज़ल्स की खासियत होती है कि अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी गणित के नंबर्स उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली वायरल हो रही है, उसमें एक सिक्का ढूंढना है.

अगर ऑप्टिकल एल्यूज़न्स पर वक्त लगाने की आपकी आदत होगी, तो आप ज़रूर इस पहेली को सॉल्व कर लेंगे. इसमें आपको अपने दिमाग और नज़रों को अच्छी तरह से काम पर लगाकर काली की डिज़ाइन के बीच छिपा हुआ एक सिक्का ढूंढ निकालना है. ये काम सुनने में तो आसान है लेकिन करने में खासी मशक्कत लग रही है.

कालीन पर पड़ा हुआ है सिक्का

आपके सामने दिख रही कालीन और सिक्के की तस्वीर को रेडिट पर शेयर किया गया है और लोगों को चैलेंज दिया गया है कि 9 सेकंड के अंदर-अंदर उन्हें इसमें से सिक्का ढूंढकर दिखाना है. चूंकि सिक्के का रंग और कालीन का रंग करीब-करीब एक जैसा ही है, ऐसे में इसे खोजने में दिक्कत हो रही है. आप भी टाइमर सेट करके इस काम पर लग जाइए, ताकि वक्त रहते इसे पूरा कर सकें.

कालीन पर गिरा सिक्का नहीं आ रहा नज़र. (Credit- Reddit)

क्या आपको दिख गया सिक्का?

तस्वीर को गौर से देखकर अगर आपने कॉइन ढूंढा होगा, तो आपको अब तक ये मिल गया होगा. अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो ज़रा ग्रेस टाइम लेकर आप एक कोशिश और कर लीजिए.

रंग की वजह से नहीं मिल रहा था सिक्का. (Credit- Reddit)

चैलेंज पूरा कर लेने वालों को बधाई लेकिन जो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए जवाब वाली तस्वीर हम शेयर कर रहे हैं.

