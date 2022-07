18 सेकेंड के अंदर तस्वीर से ढूंढ निकालना है भेड़िया, लीजिए अपनी नज़रों का टेस्ट !

Can You Spot an Object : ऑप्टिकल एल्यूज़न हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी गणित के नंबर्स उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली वायरल हो रही है, उसमें बर्फीले जंगल की तस्वीर में भेड़िए (Can you spot a hidden wolf ) को ढूंढ निकालना है.

इंटरनेट पर काफी समय से वायरल हो रही इसस तस्वीर के अंदर एक बर्फ से लदे हुए जंगल के बीच जानवर को ढूंढने का चैलेंज है. Optical Illusion वाली तस्वीर के अंदर देखने वालों को 18 सेकेंड के अंदर-अंदर एक भेड़िया ढूंढना है. ये आपकी तेज़ नज़रों का टेस्ट है, जिसे एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर चाहिए. अगर आप इसे ढूंढ पाए तो आपकी नज़र और ध्यान, दोनों की ही दाद देनी पड़ेगी.

18 सेकेंड में भेड़िया ढूंढने का चैलेंज

वायरल हो रही ये तस्वीर दरअसल नज़रों का एक भ्रम है. इंटरनेट पर ये खूब वायरल हो चुकी है. इस तस्वीर में बर्फ से लदे हुए एक सूखे जंगल के अंदर भेड़िए को ढूंढ निकालना है. चैलेंज ये है कि आपको ये काम महज 18 सेकेंड के अंदर कर दिखाना है. अब तक सिर्फ 1 फीसदी लोग ही इस चैलेंज को पूरा कर पाए हैं. तस्वीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और आपको अपनी नज़र हर तरफ दौड़ाकर ये चैलेंज पूरा करना है, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अब भी उलझे हुए हैं, तो हम आपको इतना हिंट दे रहे हैं कि भेड़िए के ऊपर कोई बर्फ नहीं है.

बर्फीले जंगल की तस्वीर में भेड़िए (Can you spot a hidden wolf ) को ढूंढ निकालना है.

अब भी नहीं दिखा …

अगर अब भी आप भेड़िए की तलाश में हैं तो एक हिंट ये भी है कि वो सीधा आपकी ओर से ही देख रहा है. आपको उसे ढूंढने के लिए ज़रा नीचे से ऊपर की ओर नज़र दौड़ाइए, हो सकता है वो आपको आसानी से दिख जाए.

अब जान लीजिए कहां है भेड़िया…

अगर अब भी आपको वो नहीं दिखा है, तो आप खुद ही इस तस्वीर में भेड़िए को देख लीजिए.

खुद ही इस तस्वीर में भेड़िए को देख लीजिए.

हमें उम्मीद है कि ये पहेली आपके लिए अच्छी दिमागी कसरत साबित हुई होगी और भेड़िए को देखने के बाद आपकी खोज खत्म हो गई होगी.

